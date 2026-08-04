Привычные поставки в Россию прекратились: аграрный сектор Армении столкнулся с необратимой угрозой

Торговое противостояние между Ереваном и Москвой перешло в плоскость продовольственной безопасности. Ограничительные меры Россельхознадзора поставили под удар ключевую статью сельскохозяйственного экспорта Армении — поставки косточковых культур.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Абрикосы на складе

В условиях, когда Пашинян цинично свалил внутренние беды Армении на блок ЕАЭС, республика рискует потерять более 80% выручки от продажи абрикосов, лишаясь доступа к своему основному и наиболее премиальному рынку сбыта.

Импортозамещение и диверсификация потоков

Для российского потребителя уход армянской продукции не станет фатальным. Доля республики в общем объеме потребления фруктов невелика, а механизмы замещения уже отлажены.

Основные объемы косточковых сегодня обеспечивают Турция, Азербайджан и государства Центральной Азии. При этом восточные регионы России — Дальний Восток и Сибирь — практически полностью закрыты поставками из Китая.

Ситуация осложняется тем, что перечень поставщиков для РФ планомерно сужается из-за санкционного давления и фитосанитарных блокировок.

Несмотря на то, что Армения восстанавливает железные дороги к границам, физическое наличие путей не гарантирует сбыт товара при действующих запретах. Ранее с рынка уже исчезла продукция из Европы (Италии и Испании), США, Австралии и Японии.

Поставщик Статус на рынке РФ География присутствия Армения Под риском потери 80% выручки Центральная Россия (традиционно) Турция / Азербайджан Основные бенефициары замещения Федеральный охват Китай Доминирующий игрок Дальний Восток, Сибирь

Логистические маневры и альтернативы

Опыт других стран показывает, что полная блокировка прямого экспорта не означает окончательного исчезновения бизнеса, но ведет к его удорожанию. Примером служит Польша, которая после 2014 года перестроила маршруты через третьи страны и нашла новые рынки сбыта в течение двух лет.

Однако для Еревана этот путь будет болезненным: наибольший урон понесут фермерские хозяйства, которые исторически не имели иных контрагентов, кроме РФ.

На фоне торгового эмбарго обостряется и внутренняя борьба. Пока власти пытаются нивелировать эффект санкций, оппозиция указывает на неэффективность текущего курса. Ситуация, когда в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк, напрямую связана с падением доходов аграрного сектора, который является базовым для многих регионов страны.

Главный вызов для Еревана — отсутствие накопленных ресурсов для субсидирования аграриев в период "пересменки" рынков. В отличие от европейских стран, бюджет республики не готов покрывать убытки производителей в условиях, когда торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу.

Политические риски и последствия

Экономическое давление со стороны Москвы часто воспринимается в Ереване как инструмент политического влияния. Но эксперты подчеркивают: технические регламенты и фитосанитарный контроль — это стандартные юридические механизмы защиты внутреннего рынка.

Тем не менее, социальное недовольство растет, и трон под Пашиняном зашатался из-за неспособности правительства обеспечить стабильный сбыт скоропортящейся продукции.

По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, потеря российского рынка приведет к резкому падению валютной выручки Армении, что усилит давление на национальную валюту и спровоцирует рост инфляции в потребительском секторе.

По мнению политолога Антона Кудрявцева, текущий конфликт демонстрирует неготовность Еревана к реальной диверсификации, так как европейские рынки защищены квотами и стандартами, которые армянская продукция пока не в состоянии преодолеть.

Финансовый консультант Илья Кравцов отмечает, что бюджетные последствия для Армении будут выражены в сокращении налоговых поступлений от агрохолдингов и необходимости экстренного пересмотра кредитных обязательств фермеров перед госбанками.

Ответы на популярные вопросы

Подорожают ли абрикосы в России?

Значительного роста цен не ожидается, так как дефицит будет перекрыт поставками из Турции и Азербайджана.

Сможет ли Армения продавать фрукты в Европу?

Это потребует сертификации по стандартам ЕС, что занимает от года до трех лет и требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Фактический запрет на импорт косточковых стал лакмусовой бумажкой для оценки устойчивости армянского экспорта: выяснилось, что более 90% логистических цепочек в этом секторе безальтернативно завязаны на РФ.