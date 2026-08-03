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Санкции Евросоюза вынуждают грузинский завод сменить поставщиков нефти

Мир

Грузинский нефтеперерабатывающий завод в порту Кулеви прекращает закупки российского сырья. В августе-сентябре предприятие полностью переходит на переработку нефти из Казахстана и Ливии.

Нефтяное поле на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтяное поле на закате

Владелец завода, компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), начала переработку казахстанской нефти в начале июля. С 20 по 30 августа в порт Кулеви должна прибыть первая партия сырья из Ливии. Поставки из Ливии будут осуществляться согласно соглашению, подписанному 3 июля; документ действует до конца 2027 года с возможностью продления.

Смена поставщиков связана с санкциями Евросоюза: в рамках 21-го пакета Кулевский НПЗ внесен в черный список. Регулятор установил срок до 25 января 2027 года для полного отказа от использования российского сырья.

Завод мощностью 1,2 миллиона тонн в год начал работу с российским сырьем в октябре 2025 года. К 2028 году BSP планирует увеличить мощность предприятия до 4 миллионов тонн для обеспечения внутреннего рынка Грузии и экспорта нефтепродуктов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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