Доходы бюджета Киргизии от платных услуг достигли 11,9 млрд сомов

Доходы государственного бюджета Киргизии от оказания платных услуг за январь-июнь 2026 года составили 11,9 млрд сомов. Данные опубликовал портал Economist.kg.

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Основную часть поступлений обеспечили образовательные услуги — их объем достиг 3,6 млрд сомов. По данным источника, этот результат связан с тем, что оплата за обучение в вузах и других учебных заведениях производится по семестрам.

Структура доходов от платных услуг

Помимо образования, значительные суммы поступили от транспортных сервисов (3 млрд сомов) и государственного охранного сектора (1,7 млрд сомов). В транспортном секторе доходы сформированы за счет регистрации автомобилей, выдачи водительских удостоверений и оформления документов. Сборы от охраны связаны с оказанием услуг по сопровождению мероприятий.

Категория услуги Сумма (млрд сомов) Образование 3,6 Транспортные услуги 3,0 Охранные услуги 1,7 Прочее (в т.ч. визы и штрафы) 3,6

В категории прочих доходов зафиксированы платежи за оформление виз и пошлин для мигрантов на сумму 1 млрд сомов. Также в этот блок входят сборы за выдачу документов в центре «Безопасный город» — 1,2 млрд сомов.

Общий объем оказанных услуг за указанный период составил 333,2 млн сомов (вероятно, имеется в виду объем отдельных операций или специфический подпоказатель), при этом налоги с этих операций составили 34,5 млн сомов.

По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, высокая доля образовательных платежей в структуре доходов за первое полугодие обусловлена сезонным характером оплаты обучения, что создает временный всплеск поступлений в бюджет именно в этот период.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.