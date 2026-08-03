Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофейный живот не существует: бодрящий напиток лишь маскирует причины округления талии
Узбекнефтегаз планирует выпустить более 2 миллионов тонн топлива до конца года
Кожа получает удар там, где ждала защиты: после такого ухода солнце оставляет ожоги и пятна
Киргизия планирует запретить понижение статуса особо охраняемых природных территорий
Власти Татарстана готовят площадки для многодетных семей в пяти муниципальных районах республики
Нотариусов обязали сообщать о переходе долей по наследству и залогах в налоговый орган
Диетическое варенье — это не шутка: как сохранить вкус ягод без лишней сладости
Тяжелые локоны безжалостно старят лицо: пора решиться на перемены и сменить привычный образ
В метрополитене Алматы зафиксировали 310 попыток проноса запрещенных предметов

Доходы бюджета Киргизии от платных услуг достигли 11,9 млрд сомов

Мир

Доходы государственного бюджета Киргизии от оказания платных услуг за январь-июнь 2026 года составили 11,9 млрд сомов. Данные опубликовал портал Economist.kg.

Золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Золотые слитки

Основную часть поступлений обеспечили образовательные услуги — их объем достиг 3,6 млрд сомов. По данным источника, этот результат связан с тем, что оплата за обучение в вузах и других учебных заведениях производится по семестрам.

Структура доходов от платных услуг

Помимо образования, значительные суммы поступили от транспортных сервисов (3 млрд сомов) и государственного охранного сектора (1,7 млрд сомов). В транспортном секторе доходы сформированы за счет регистрации автомобилей, выдачи водительских удостоверений и оформления документов. Сборы от охраны связаны с оказанием услуг по сопровождению мероприятий.

Категория услуги Сумма (млрд сомов)
Образование 3,6
Транспортные услуги 3,0
Охранные услуги 1,7
Прочее (в т.ч. визы и штрафы) 3,6

В категории прочих доходов зафиксированы платежи за оформление виз и пошлин для мигрантов на сумму 1 млрд сомов. Также в этот блок входят сборы за выдачу документов в центре «Безопасный город» — 1,2 млрд сомов.

Общий объем оказанных услуг за указанный период составил 333,2 млн сомов (вероятно, имеется в виду объем отдельных операций или специфический подпоказатель), при этом налоги с этих операций составили 34,5 млн сомов.

По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, высокая доля образовательных платежей в структуре доходов за первое полугодие обусловлена сезонным характером оплаты обучения, что создает временный всплеск поступлений в бюджет именно в этот период.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Последние материалы
К яблочным чипсам рука тянется сама: необычный рецепт в духовке с солью и ледяной водой
Ремонт котельных и сетей в ДНР поможет избежать аварий зимой
Питьевая вода в Северной Осетии соответствует санитарным нормам
Первые семьи из Ростова-на-Дону получили ключи от квартир после удара ВСУ
Небо над Азией закрывается: мощные тропические штормы спровоцировали масштабный транспортный коллапс
Сызранская городская больница получит новые противошоковые и изоляционные палаты
Когда август не кусается: Туапсинский район неожиданно сохранил прошлогодние цены на отдых
Мошенники рассылают предпринимателям фейковые уведомления о проверках Роспотребнадзора
Прямые чартерные рейсы из Омска на Пхукет возобновятся с 26 октября
Лесники Кировской области восстановят 10 тысяч гектаров угодий к ноябрю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.