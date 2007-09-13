Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Индонезии

Рядом с Индонезией в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Землетрясение было зарегистрировано в 116 км от местечка Паненго Эде 15 марта в 21:05 по всемирному координированному времени.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. О разрушениях и жертвах пока информации пока не поступало.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2007 году в Индонезии были землетрясения, которые повредили инфраструктуру множества населенных пунктов.

Землетрясения в Индонезии вызвали ужас у жителей и беспокойство в ООН

За последние сутки в Индонезии произошли сразу несколько мощных подземных толчков. Землетрясения повредили инфраструктуру множества населенных пунктов, а генсек ООН даже выступил со специальным заявлением.

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Пан Ги Мун выступил с заявлением, в котором выразил глубокую озабоченность по поводу произошедшего в Индонезии сильного землетрясения и объявленного после него предупреждения о цунами. Генсек ООН отметил, что в ближайшее время в районы землетрясения отправится группа сотрудников управления по координации гуманитарной деятельности ООН — для первоначальной оценки ситуации.

Кроме того, азиатско-тихоокеанская координационная группа ООН по оценке ситуации в случае стихийных бедствий также готова к тому, чтобы при необходимости отправиться в районы бедствия, передает "Синьхуа".

Стоит отметить, что по своему географическому положению Индонезия находится в районе границы сразу двух сейсмических зон: тихоокеанской и евроазиатской — землетрясения здесь часты. Одно из самых жутких таких явления произошло в конце 2004г. в морской акватории вблизи индонезийского острова Суматра. Тогда сила землетрясения составила 7,9 балла по шкале Рихтера, от чего произошло цунами, принесшее гибель 230 тысячам человек.