Свобода передвижения теперь стоит целое состояние: Вашингтон внедрил жесткий механизм гарантий

Граждане 50 государств при оформлении деловых и туристических виз в США теперь обязаны вносить денежный залог. Мера введена на постоянной основе с 3 августа. Сумму депозита устанавливает консульский сотрудник индивидуально. Максимальный размер выплаты составляет 20 тысяч долларов.

Фото: Wikimedia Commons by george ruiz is licensed under Public domain загранпаспорт, виза

Залог служит гарантией возвращения на родину и соблюдения правил пребывания. Средства возвращают в следующих случаях:

заявитель покинул США в установленный срок;

виза не была использована;

в въезде в страну было отказано.

Если правила визового режима нарушены, деньги удерживаются государством.

В перечень стран, подпадающих под действие правила, вошли Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, а также ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки. Ранее система работала в тестовом режиме с суммами от 5 до 15 тысяч долларов. Решение о переходе к постоянному порядку принятия залогов принял Госдепартамент США (внешнеполитическое ведомство страны) для снижения числа случаев превышения срока пребывания в стране.

Подробности требования изложены в документе Госдепартамента США.

По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, введение залога создает дополнительный финансовый барьер для въезда, фактически переводя визовый процесс из разряда стандартного оформления в режим с материальным обеспечением обязательств.

Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.