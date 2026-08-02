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Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за ремонта сетей

Мир

Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за продления ремонта магистральных трубопроводов тепловых сетей.

Вода из крана
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вода из крана

Подача ресурса была прекращена 27 июня. Изначально ТОО "МАЭК" планировало завершить работы на магистральных и распределительных сетях к 12 июля, однако позже срок был перенесен на 1 августа. Текущее сообщение пресс-службы энергокомбината подтверждает новый перенос сроков возобновления водоснабжения на конец августа.

На данный момент температура воздуха в городе днем превышает 30 градусов. Сроки окончательного завершения работ уточняются.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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