Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за ремонта сетей

Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за продления ремонта магистральных трубопроводов тепловых сетей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вода из крана

Подача ресурса была прекращена 27 июня. Изначально ТОО "МАЭК" планировало завершить работы на магистральных и распределительных сетях к 12 июля, однако позже срок был перенесен на 1 августа. Текущее сообщение пресс-службы энергокомбината подтверждает новый перенос сроков возобновления водоснабжения на конец августа.

На данный момент температура воздуха в городе днем превышает 30 градусов. Сроки окончательного завершения работ уточняются.