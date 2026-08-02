Россия оказалась в неожиданном окружении: итоги мирового аудита изменили привычную иерархию

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Мир

Программа ООН по развитию опубликовала данные Индекса человеческого развития (ИЧР) за 2025 год. Среднемировое значение составило 0,756 — уровень, соответствующий Парагваю. Карта распределения показывает резкое расхождение между регионами: практически все африканские страны находятся ниже среднего, за исключением Алжира (0,763), в то время как все европейские государства превысили мировой порог.

ООН
Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ООН

ИЧР — составной показатель, объединяющий ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования и валовой национальный доход на душу населения. Он варьируется от 0 до 1 и служит для межстранового сравнения качества жизни, но не учитывает неравенство внутри страны, экологическое состояние или политические свободы.

Лидеры рейтинга — шесть европейских стран: Исландия (0,972), Норвегия и Швейцария (по 0,970), Дания (0,962), Германия и Швеция (по 0,959). Седьмое место заняла Австралия (0,958). В антилидерах — Южный Судан (0,388), Сомали (0,404) и Центральноафриканская Республика (0,414).

Среди крупнейших экономик Азии ниже среднего оказались Индия (0,685), Индонезия (0,728) и Монголия (0,747). В Латинской Америке за порогом не прошли Гаити (0,554), Гондурас (0,645), Венесуэла (0,709) и Боливия (0,733).

Россия набрала 0,832 и разместилась на 64‑м месте между Сербией и Беларусью. Показатель выше среднемирового, но отстаёт от стран-лидеров более чем на 0,1 пункта.

Данные 2025 года подтверждают устойчивую географию человеческого развития: разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется десятилетиями. ИЧР полезен для макросравнений, но для оценки реального благополучия населения требуются дополнительные индикаторы — коэффициент Джини, доступ к медицине, качество образования и экологическая нагрузка.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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