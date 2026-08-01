В Казахстане опровергли утечку данных 4,2 млн пользователей с образовательного ресурса Daryn.online

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана опровергло информацию о масштабной утечке данных пользователей платформы Daryn. online. По результатам проверки сообщения в сети о компрометации 4,2 млн записей не подтвердились.
Ведомство установило, что информационная система ТОО "Daryn.online" содержит более 90 тыс. записей. Этот объем делает технически невозможным утечку данных в количестве миллионов строк, о которой заявлялось в открытых источниках.
Юрист по персональным данным Александр Миронов отмечает, что расхождение между заявленным объемом "слива" и реальной базой данных часто указывает на попытку манипуляции или ошибку при анализе логов, однако это не снимает с владельца системы ответственности за текущую безопасность.
Несмотря на отсутствие факта массовой утечки, проверка выявила недостатки в системе защиты информации. В министерстве сообщили о нарушениях законодательства, связанных с ненадлежащим исполнением обязательных мер по защите персональных данных.
Экспертный комментарий: "Административный штраф в данном случае фиксирует не сам факт кражи данных, а отсутствие необходимых технических или организационных барьеров, которые должны предотвратить такой инцидент", — отметил юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.
По итогам проверки на компанию наложен административный штраф согласно статье 79 Кодекса об административных правонарушениях РК.
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