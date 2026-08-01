В Казахстане опровергли утечку данных 4,2 млн пользователей с образовательного ресурса Daryn.online

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана опровергло информацию о масштабной утечке данных пользователей платформы Daryn. online. По результатам проверки сообщения в сети о компрометации 4,2 млн записей не подтвердились.

Фото: flickr.com by Кен и Ньетта, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Центр города Астана в Казахстане

Результаты проверки объема данных

Ведомство установило, что информационная система ТОО "Daryn.online" содержит более 90 тыс. записей. Этот объем делает технически невозможным утечку данных в количестве миллионов строк, о которой заявлялось в открытых источниках.

Юрист по персональным данным Александр Миронов отмечает, что расхождение между заявленным объемом "слива" и реальной базой данных часто указывает на попытку манипуляции или ошибку при анализе логов, однако это не снимает с владельца системы ответственности за текущую безопасность.

Нарушения и санкции

Несмотря на отсутствие факта массовой утечки, проверка выявила недостатки в системе защиты информации. В министерстве сообщили о нарушениях законодательства, связанных с ненадлежащим исполнением обязательных мер по защите персональных данных.

Экспертный комментарий: "Административный штраф в данном случае фиксирует не сам факт кражи данных, а отсутствие необходимых технических или организационных барьеров, которые должны предотвратить такой инцидент", — отметил юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

По итогам проверки на компанию наложен административный штраф согласно статье 79 Кодекса об административных правонарушениях РК.