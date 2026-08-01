Бишкек принимает Чемпионат мира по водно-моторному спорту с 1 по 4 августа

В Бишкеке стартовал Чемпионат мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O. Соревнования пройдут с 1 по 4 августа.
В церемонии открытия приняли участие президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
По словам президента Киргизской республики Садыра Жапарова, проведение турнира должно привлечь в страну туристов и инвестиции, а также создать условия для развития спортивной отрасли. Параллельно с гонками в столице проходят международные форумы и конференции по туризму и спорту в Центральной Азии.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.