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Бишкек принимает Чемпионат мира по водно-моторному спорту с 1 по 4 августа

Мир

В Бишкеке стартовал Чемпионат мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O. Соревнования пройдут с 1 по 4 августа.

Садыр Жапаров
Фото: commons.wikimedia.org by Federation Council, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Садыр Жапаров

В церемонии открытия приняли участие президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

По словам президента Киргизской республики Садыра Жапарова, проведение турнира должно привлечь в страну туристов и инвестиции, а также создать условия для развития спортивной отрасли. Параллельно с гонками в столице проходят международные форумы и конференции по туризму и спорту в Центральной Азии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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