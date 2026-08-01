Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи бьют тревогу: какие опасные сигналы после родов женщины чаще всего принимают за норму
Обычная соль в шкафу творит чудеса: секрет свежести вещей, о котором многие даже не догадываются
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Храп оказался смертельно опаснее, чем думали: как апноэ незаметно перегружает сердце каждую ночь
Добавьте всего 200 г этого пюре в малину — и пастила получится эластичной, а не ломкой
Нежные облака с сочным сюрпризом: как приготовить пышные пирожки буквально на лету
От мобильной грядки до детской песочницы: 10 идей для старого пластика на даче
Аромат чеснока и итальянских трав: изысканная творожная галета для семейного чаепития
Магия первых минут на земле: как мгновенно забрать чемодан и отправиться навстречу отдыху

Власти Индии готовят жесткий удар по вредной еде: почему сахар и соль скоро станут роскошью

Мир » Азия » Южная Азия

Индия столкнулась с парадоксальным кризисом: в стране одновременно фиксируют дефицит питания у одних групп населения и стремительный рост ожирения у других. Данные последнего Национального исследования здоровья семьи (NFHS) подтверждают резкое увеличение числа взрослых с избыточным весом.

Сахарница с ложкой
Фото: https://ru.freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free
Сахарница с ложкой

Это состояние напрямую коррелирует с ростом метаболических нарушений и неинфекционных заболеваний, что вынудило профильный комитет по делам потребителей рекомендовать введение специального "налога на здоровье" для продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли (HFSS).

Мировой опыт налогообложения "пустых" калорий

Инициатива по введению акцизов на вредную пищу не уникальна. Подобные меры уже внедрили Венгрия, Дания и Бермудские острова. Практика этих стран показала, что повышение стоимости продуктов с избытком сахара и трансжиров приводит к реальному снижению их потребления.

Для Индии этот шаг рассматривается не только как способ пополнения бюджета, но и как необходимый рычаг давления на пищевую индустрию, заставляющий производителей менять рецептуру в пользу более здоровых ингредиентов.

"Налогообложение продуктов с высоким содержанием сахара и соли — это стандартный инструмент доказательной профилактики. Мы видим прямую связь между доступностью дешевых рафинированных углеводов и эпидемией диабета 2-го типа. Экономический барьер заставляет потребителя задуматься о выборе, а систему здравоохранения — снизить будущие расходы на лечение осложнений ожирения", — объяснила врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова.

Маркировка как инструмент контроля

Помимо фискальных мер, обсуждается внедрение обязательной маркировки на лицевой стороне упаковки. Индийский совет медицинских исследований (ICMR) и Национальный институт питания подчеркивают, что потребитель часто не осознает реальный состав продукта.

Особую тревогу вызывает скрытый сахар в продуктах детского питания. Понятная визуальная индикация (например, система "светофора") должна помочь родителям и взрослым делать осознанный выбор, не вчитываясь в мелкий шрифт таблицы состава.

Мера воздействия Ожидаемый результат
Налог на сахар и соль Снижение доступности вредных перекусов, стимул для смены рецептуры производителем.
Фронтальная маркировка Быстрая оценка вреда продукта потребителем у полки магазина.
Просвещение Формирование культуры питания и понимание рисков избыточного веса.

Борьба с алиментарно-зависимыми заболеваниями (связанными с питанием) требует комплексного подхода. Опыт стран, ограничившихся только просветительскими кампаниями, показывает их низкую эффективность без экономической поддержки.

Комбинация налогов, жесткого контроля состава и образования — единственный путь к сдерживанию кризиса неинфекционных заболеваний в густонаселенных регионах.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
На Кунашире возобновили промышленный вылов горбуши после уточнения прогнозов учеными
Сахалинская область
На Кунашире возобновили промышленный вылов горбуши после уточнения прогнозов учеными
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Риски в Венесуэле обнулили планы Трампа по нефти
Риски в Венесуэле обнулили планы Трампа по нефти
Последние материалы
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Власти Индии готовят жесткий удар по вредной еде: почему сахар и соль скоро станут роскошью
Храп оказался смертельно опаснее, чем думали: как апноэ незаметно перегружает сердце каждую ночь
Добавьте всего 200 г этого пюре в малину — и пастила получится эластичной, а не ломкой
Нежные облака с сочным сюрпризом: как приготовить пышные пирожки буквально на лету
От мобильной грядки до детской песочницы: 10 идей для старого пластика на даче
Аромат чеснока и итальянских трав: изысканная творожная галета для семейного чаепития
Магия первых минут на земле: как мгновенно забрать чемодан и отправиться навстречу отдыху
Байкерский стиль в пастели и золоте: 5 главных фасонов легких курток на теплую осень 2026
Сливочный аромат и чистая мясная нежность: искусство создания домашней колбасы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.