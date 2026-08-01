Власти Индии готовят жесткий удар по вредной еде: почему сахар и соль скоро станут роскошью

Индия столкнулась с парадоксальным кризисом: в стране одновременно фиксируют дефицит питания у одних групп населения и стремительный рост ожирения у других. Данные последнего Национального исследования здоровья семьи (NFHS) подтверждают резкое увеличение числа взрослых с избыточным весом.
Это состояние напрямую коррелирует с ростом метаболических нарушений и неинфекционных заболеваний, что вынудило профильный комитет по делам потребителей рекомендовать введение специального "налога на здоровье" для продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли (HFSS).
Инициатива по введению акцизов на вредную пищу не уникальна. Подобные меры уже внедрили Венгрия, Дания и Бермудские острова. Практика этих стран показала, что повышение стоимости продуктов с избытком сахара и трансжиров приводит к реальному снижению их потребления.
Для Индии этот шаг рассматривается не только как способ пополнения бюджета, но и как необходимый рычаг давления на пищевую индустрию, заставляющий производителей менять рецептуру в пользу более здоровых ингредиентов.
"Налогообложение продуктов с высоким содержанием сахара и соли — это стандартный инструмент доказательной профилактики. Мы видим прямую связь между доступностью дешевых рафинированных углеводов и эпидемией диабета 2-го типа. Экономический барьер заставляет потребителя задуматься о выборе, а систему здравоохранения — снизить будущие расходы на лечение осложнений ожирения", — объяснила врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова.
Помимо фискальных мер, обсуждается внедрение обязательной маркировки на лицевой стороне упаковки. Индийский совет медицинских исследований (ICMR) и Национальный институт питания подчеркивают, что потребитель часто не осознает реальный состав продукта.
Особую тревогу вызывает скрытый сахар в продуктах детского питания. Понятная визуальная индикация (например, система "светофора") должна помочь родителям и взрослым делать осознанный выбор, не вчитываясь в мелкий шрифт таблицы состава.
|Мера воздействия
|Ожидаемый результат
|Налог на сахар и соль
|Снижение доступности вредных перекусов, стимул для смены рецептуры производителем.
|Фронтальная маркировка
|Быстрая оценка вреда продукта потребителем у полки магазина.
|Просвещение
|Формирование культуры питания и понимание рисков избыточного веса.
Борьба с алиментарно-зависимыми заболеваниями (связанными с питанием) требует комплексного подхода. Опыт стран, ограничившихся только просветительскими кампаниями, показывает их низкую эффективность без экономической поддержки.
Комбинация налогов, жесткого контроля состава и образования — единственный путь к сдерживанию кризиса неинфекционных заболеваний в густонаселенных регионах.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.