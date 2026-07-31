Риски гибридной угрозы: Турция берет на себя патрулирование неба над Прибалтикой

Впервые в истории своего участия в Альянсе Турция развертывает авиационные силы для защиты воздушного пространства стран Балтии. С 1 августа по 30 ноября 2026 года турецкий контингент будет выполнять задачи "Baltic Air Policing" на территории Эстонии, сменив на этом посту Португалию.
Миссия предполагает круглосуточное дежурство авиации для оперативного реагирования на любые нарушения воздушных границ. Для выполнения этой задачи Турция направляет в Эстонию 5 истребителей F-16 и группу из 76 специалистов. Базироваться подразделение будет на авиабазе Амари.
Специфика текущего периода заключается в повышенной напряженности в регионе. Согласно имеющимся данным, с начала 2025 года зафиксировано не менее 24 случаев нарушения воздушного пространства прибалтийских стран российскими беспилотниками. В частности, упоминаются инциденты марта 2026 года, когда БПЛА РФ предположительно нанесли удары по объектам в Эстонии и нефтяной базе в Латвии; один из дронов был сбит в небе над Эстонией.
В связи с этим статус миссии был расширен: теперь пилоты НАТО официально имеют право уничтожать беспилотные летательные аппараты, нарушающие границы. Представители США и стран Балтии характеризуют эти инциденты как "гибридную угрозу" и давление "ниже порога войны".
|Параметр миссии
|Детали развертывания
|Срок выполнения
|1 августа — 30 ноября 2026 года
|Локация
|Авиабаза Амари, Эстония
|Техника и персонал
|5 истребителей F-16, 76 человек
|Предыдущая сторона
|Португалия
Перенос турецкого контингента в Прибалтику свидетельствует о росте роли Анкары как основного военного донора безопасности Европы, готового брать на себя риски в самых чувствительных точках соприкосновения с Россией.
Развертывание турецких F-16 в Балтийском регионе напрямую связано с обострением отношений между Россией и НАТО после начала конфликта на Украине. Присутствие турецкого контингента в зоне, где фиксируются инциденты с российскими БПЛА, переводит военное взаимодействие Анкары и Москвы в новую плоскость: Турция теперь не просто посредник или сосед, но и непосредственный исполнитель задач по сдерживанию РФ на ее северных рубежах.
При этом участие Турции в миссиях "Воздушного патрулирования" (ранее в Польше и Румынии) подтверждает статус страны как одной из двух крупнейших армий Альянса. Для Анкары это способ укрепить свое влияние внутри НАТО, особенно на фоне прежних разногласий с Швецией и Финляндией по вопросам борьбы с терроризмом (PKK, YPG/PYD), которые были разрешены в обмен на конкретные политические и оборонные уступки.
В материале приводятся заявления Дональда Трампа, который назвал Турцию "большим союзником" с "очень сильной армией", а также слова генсека НАТО Рютте о "гигантской оборонной базе" страны. Эти оценки подчеркивают зависимость европейского сектора безопасности от военно-технического потенциала Турции.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.