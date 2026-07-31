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Риски гибридной угрозы: Турция берет на себя патрулирование неба над Прибалтикой

Мир

Впервые в истории своего участия в Альянсе Турция развертывает авиационные силы для защиты воздушного пространства стран Балтии. С 1 августа по 30 ноября 2026 года турецкий контингент будет выполнять задачи "Baltic Air Policing" на территории Эстонии, сменив на этом посту Португалию.

F-16 истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Gerard van der Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
F-16 истребитель

Миссия предполагает круглосуточное дежурство авиации для оперативного реагирования на любые нарушения воздушных границ. Для выполнения этой задачи Турция направляет в Эстонию 5 истребителей F-16 и группу из 76 специалистов. Базироваться подразделение будет на авиабазе Амари.

Специфика текущего периода заключается в повышенной напряженности в регионе. Согласно имеющимся данным, с начала 2025 года зафиксировано не менее 24 случаев нарушения воздушного пространства прибалтийских стран российскими беспилотниками. В частности, упоминаются инциденты марта 2026 года, когда БПЛА РФ предположительно нанесли удары по объектам в Эстонии и нефтяной базе в Латвии; один из дронов был сбит в небе над Эстонией.

В связи с этим статус миссии был расширен: теперь пилоты НАТО официально имеют право уничтожать беспилотные летательные аппараты, нарушающие границы. Представители США и стран Балтии характеризуют эти инциденты как "гибридную угрозу" и давление "ниже порога войны".

Параметр миссии Детали развертывания
Срок выполнения 1 августа — 30 ноября 2026 года
Локация Авиабаза Амари, Эстония
Техника и персонал 5 истребителей F-16, 76 человек
Предыдущая сторона Португалия

Перенос турецкого контингента в Прибалтику свидетельствует о росте роли Анкары как основного военного донора безопасности Европы, готового брать на себя риски в самых чувствительных точках соприкосновения с Россией.

Контекст и влияние на отношения с РФ

Развертывание турецких F-16 в Балтийском регионе напрямую связано с обострением отношений между Россией и НАТО после начала конфликта на Украине. Присутствие турецкого контингента в зоне, где фиксируются инциденты с российскими БПЛА, переводит военное взаимодействие Анкары и Москвы в новую плоскость: Турция теперь не просто посредник или сосед, но и непосредственный исполнитель задач по сдерживанию РФ на ее северных рубежах.

При этом участие Турции в миссиях "Воздушного патрулирования" (ранее в Польше и Румынии) подтверждает статус страны как одной из двух крупнейших армий Альянса. Для Анкары это способ укрепить свое влияние внутри НАТО, особенно на фоне прежних разногласий с Швецией и Финляндией по вопросам борьбы с терроризмом (PKK, YPG/PYD), которые были разрешены в обмен на конкретные политические и оборонные уступки.

В материале приводятся заявления Дональда Трампа, который назвал Турцию "большим союзником" с "очень сильной армией", а также слова генсека НАТО Рютте о "гигантской оборонной базе" страны. Эти оценки подчеркивают зависимость европейского сектора безопасности от военно-технического потенциала Турции.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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