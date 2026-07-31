Центральная Азия и Азербайджан объединяются для создания общего экономического пространства

Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана расширили формат своего взаимодействия, объединив усилия для создания общего экономического пространства. Итогом неформального саммита на побережье озера Иссык-Куль (Кыргызстан) стало принятие Чолпон-Атинской декларации.

Фото: commons.wikimedia by Лапоть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамика Средней Азии 4-8 вв. н. э.

Главное изменение в архитектуре региональных связей — официальное включение Азербайджана в формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это переводит сотрудничество с двустороннего уровня на макрорегиональный, фактически объединяя Южный Кавказ и Центральную Азию в единый блок.

Президент Узбекистана предложил сформировать общую зону развития, которая охватит не только страны региона и Азербайджан, но и Афганистан. Согласно представленному видению, взаимодействие должно опираться на прямые связи между регионами и совместные программы отраслевых ведомств.

Направление Задачи и приоритеты Экономика и транспорт Создание сквозных промышленных цепочек, запуск общих цифровых сервисов и инвестиционных платформ Технологии и наука Строительство дата-центров, внедрение ИИ и превращение региона в образовательный хаб Экология Совместная адаптация к изменению климата для защиты водной и энергетической безопасности Дипломатия Синхронизация действий в форматах «Центральная Азия плюс» для усиления влияния региона на мировой арене

Основной вывод: регион переходит от простых консультаций к попытке построить интегрированную инфраструктуру, объединяющую энергетику, кадры и транспортные коридоры.

Для России расширение этого формата означает изменение логистических и политических маршрутов в Центральной Азии. Включение Азербайджана усиливает связь региона с Каспийским бассейном и Южным Кавказом, что напрямую влияет на развитие транспортных коридоров (в частности, Среднего коридора), через которые проходят товары из Китая в Европу в обход или параллельно традиционным маршрутам. Укрепление субъектности Центральной Азии как единого блока потребует от Москвы пересмотра подходов к взаимодействию: вместо работы с отдельными столицами придется учитывать консолидированную позицию макрорегиона.

Реализация заявленных планов зависит от конкретизации Чолпон-Атинской декларации и перехода от общих деклараций к подписанию коммерческих контрактов по созданию упомянутых инвестиционных платформ и цифровых сервисов.