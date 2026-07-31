Индия планирует занять второе место в мире по объему производства аммиака к 2030 году, уступив только США. Согласно данным аналитической платформы GlobalData, на страну придется более 15% всего ожидаемого прироста мировых мощностей этого продукта.
Прирост выпуска будет обеспечен за счет запуска шести новых производственных проектов. Среди ключевых игроков, реализующих мегапроекты по расширению мощностей, указаны Reliance Industries и Madras Fertilizers.
Основным потребителем аммиака в Индии остается сектор удобрений. Промышленный спрос сосредоточен в сегментах очистки воды, обработки текстиля и систем охлаждения.
Увеличение внутреннего производства направлено на решение трех задач: обеспечение продовольственной безопасности, снижение зависимости от импорта и переход к выпуску низкоуглеродистого ("зеленого") аммиака для достижения целей по нулевым выбросам.
Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что стремление нарастить собственные мощности часто связано с попыткой зафиксировать себестоимость продукта и защитить внутренний рынок от волатильности мировых цен на газ.
Развитие отрасли происходит на фоне нестабильности цен на природный газ, которая усиливается из-за геополитического конфликта между США и Ираном. В материале не уточняются конкретные объемы планируемых инвестиций в шесть новых заводов, а также точные физические показатели прироста мощностей в тоннах.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.