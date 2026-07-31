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Индия бросает вызов США: страна готовится стать второй мировой державой по аммиаку к 2030 году

Мир » Азия » Южная Азия

Индия планирует занять второе место в мире по объему производства аммиака к 2030 году, уступив только США. Согласно данным аналитической платформы GlobalData, на страну придется более 15% всего ожидаемого прироста мировых мощностей этого продукта.

Экологичное производство аммиака
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Экологичное производство аммиака

Прирост выпуска будет обеспечен за счет запуска шести новых производственных проектов. Среди ключевых игроков, реализующих мегапроекты по расширению мощностей, указаны Reliance Industries и Madras Fertilizers.

Экономические drivers и потребление

Основным потребителем аммиака в Индии остается сектор удобрений. Промышленный спрос сосредоточен в сегментах очистки воды, обработки текстиля и систем охлаждения.

Увеличение внутреннего производства направлено на решение трех задач: обеспечение продовольственной безопасности, снижение зависимости от импорта и переход к выпуску низкоуглеродистого ("зеленого") аммиака для достижения целей по нулевым выбросам.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что стремление нарастить собственные мощности часто связано с попыткой зафиксировать себестоимость продукта и защитить внутренний рынок от волатильности мировых цен на газ.

Риски и ограничения

Развитие отрасли происходит на фоне нестабильности цен на природный газ, которая усиливается из-за геополитического конфликта между США и Ираном. В материале не уточняются конкретные объемы планируемых инвестиций в шесть новых заводов, а также точные физические показатели прироста мощностей в тоннах.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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