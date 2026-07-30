Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дождевые паводки в Якутии усложнили ловлю рыбы из-за рассеивания популяций
Кошка топчет вас лапами не просто так: 5 скрытых сигналов, которые она пытается передать
Контейнерный рейс из Китая в Европу через Арктику сократил время доставки
В Саратовской области зафиксировано снижение цен на помидоры и огурцы
Трое лесных работников в Махачкале получили задолженность по зарплате через суд
Поставки дизельного топлива для аграриев Ивановской области увеличились
Последняя трапеза ихтиозавра шокировала ученых: внутри нашли крылатую рептилию птерозавра
ГАТИ вводит дорожные ограничения в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа
Треть клещей в Псковской области оказались переносчиками боррелиоза

Курьер службы доставки спас женщину от нападения в Алматы

Мир » Азия » Центразия

В Медеуском районе Алматы курьер службы доставки предотвратил нападение на женщину. Инцидент произошел около 02:30 в одном из жилых комплексов города.

Современный жилой комплекс и курьер на велосипеде
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современный жилой комплекс и курьер на велосипеде

По информации полиции, молодой человек закончил выполнять заказ и выходил из подъезда, когда услышал женские крики из помещения охраны. Он вмешался в ситуацию, пресек противоправные действия в отношении женщины и вызвал патрульный экипаж.

Задержание и статус дела

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Его доставили в управление полиции Медеуского района для выяснения обстоятельств.

В правоохранительных органах сообщили, что преступный умысел не был доведен до конца благодаря вмешательству очевидца. В настоящее время по факту происшествия начато досудебное расследование, детали инцидента устанавливаются.

Экспертный комментарий: "Своевременный вызов полиции и фиксация места происшествия до того, как подозреваемый успеет покинуть локацию, существенно упрощают сбор доказательств в ходе досудебного расследования", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Полиция Алматы призвала граждан незамедлительно сообщать о подобных ситуациях по телефону 102.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом
Евросоюз
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.