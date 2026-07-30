Курьер службы доставки спас женщину от нападения в Алматы

В Медеуском районе Алматы курьер службы доставки предотвратил нападение на женщину. Инцидент произошел около 02:30 в одном из жилых комплексов города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Современный жилой комплекс и курьер на велосипеде

По информации полиции, молодой человек закончил выполнять заказ и выходил из подъезда, когда услышал женские крики из помещения охраны. Он вмешался в ситуацию, пресек противоправные действия в отношении женщины и вызвал патрульный экипаж.

Задержание и статус дела

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Его доставили в управление полиции Медеуского района для выяснения обстоятельств.

В правоохранительных органах сообщили, что преступный умысел не был доведен до конца благодаря вмешательству очевидца. В настоящее время по факту происшествия начато досудебное расследование, детали инцидента устанавливаются.

Экспертный комментарий: "Своевременный вызов полиции и фиксация места происшествия до того, как подозреваемый успеет покинуть локацию, существенно упрощают сбор доказательств в ходе досудебного расследования", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Полиция Алматы призвала граждан незамедлительно сообщать о подобных ситуациях по телефону 102.