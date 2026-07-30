Власти Астаны подали в суд на 30 родителей для лишения их прав

В Астане ввели комплекс мер по профилактике детского травматизма и защите прав несовершеннолетних. Основной акцент сделали на информировании родителей о рисках внутри жилых помещений и жестком реагировании на случаи пренебрежения интересами детей, сообщил руководитель управления по защите прав детей столицы Серик Адильбай.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подросток сидит у стены школы, мать пытается поговорить

Инструменты безопасности и профилактика

Для законных представителей разработали чек-листы и памятки, позволяющие быстро проверить дом на наличие опасных факторов. По данным ведомства, разъяснительная работа охватила около 10 тысяч человек.

Помимо печатных материалов, власти запустили анимационные ролики в официальных аккаунтах акимата и профильного управления. Также предложили внедрить практику "пятиминуток" по безопасности детей непосредственно на рабочих местах родителей.

Юрист по семейному праву Елена Пахомова отмечает, что подобные чек-листы помогают родителям объективно оценить среду проживания ребенка, однако их использование не снимает с законных представителей ответственности за обеспечение безопасности несовершеннолетнего.

Экстренные меры и судебные иски

Параллельно с профилактикой городские службы проводят оперативные выезды по сигналам об угрозах благополучию детей. С начала года зафиксировано 400 таких случаев. В результате проверок 32 ребенка были временно помещены в специализированные учреждения.

В отношении родителей, которые проигнорировали предупреждения и не изменили отношение к воспитанию и защите детей, приняты правовые меры. В суд направлены исковые заявления об ограничении или лишении родительских прав в отношении 30 человек.

Экспертный комментарий: "Лишение или ограничение родительских прав — это крайняя мера, которая применяется судом только при наличии доказательств систематического невыполнения родителями своих обязанностей или создании условий, угрожающих жизни и здоровью ребенка", — отметила юрист по семейному праву Елена Пахомова.