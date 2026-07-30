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Китай запускает еженедельный контейнерный экспресс в Европу через Арктику

Мир » Азия

Китай с 15 августа запускает первый еженедельный контейнерный экспресс-маршрут из КНР в Европу через Северный морской путь (СМП). Об этом сообщает Xinde Marine News.

Контейнеровоз на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Контейнеровоз на закате

Перевозки организуют на специализированных арктических контейнеровозах. Использование СМП сократит время доставки грузов по сравнению с традиционными морскими путями.

Северный морской путь используется для транзита в периоды, когда ледовая обстановка позволяет проходить маршрут без задержек. Запуск регулярного экспресса станет частью стратегии Пекина по развитию арктической логистики и увеличению торгового оборота с европейскими странами.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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