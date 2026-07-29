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Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном

Мир » Бывший СССР » Армения

Армения приступила к восстановлению железнодорожных участков Гюмри — Ахурик и Ерасх, чтобы обеспечить транспортный выход к границам с Турцией и Азербайджаном. По словам премьер-министра Никол Пашиняна, Ереван готов провести эти работы самостоятельно, сохраняя при этом консультации с российской стороной.

Железнодорожные пути на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути на фоне заката

Логистика Кавказа: новые маршруты

Разблокировка линий является частью подготовки к возможному открытию границы между Арменией и Турцией. Возобновление сообщения даст Турции дополнительный выход на Кавказ, а Еревану — доступ к ближневосточным маршрутам через турецкую территорию.

Параллельно в Турции объявлен тендер на строительство автомобильной дороги Акьяка — Гюмри. Эти инфраструктурные проекты расцениваются как признак нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что зависимость от одного транспортного коридора создает системную уязвимость, поэтому диверсификация маршрутов через восстановление старых линий снижает логистические риски региона.

Торговые потоки и управление сетью

Рост активности уже виден на соседних направлениях. Председатель Торгово-промышленной палаты Карса Кадир Бозан сообщил о росте объемов перевозок по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс на 400% за последние месяцы. Никол Пашинян подтвердил, что этот маршрут уже интегрирован в систему экспорта и импорта Армении.

Ситуация с восстановлением участков затрагивает и модель управления инфраструктурой. С 2008 года железнодорожная сеть Армении находится в концессии у Южно-Кавказской железной дороги (дочерней структуры ОАО "РЖД"). Однако власти республики не исключают пересмотра этой модели, чтобы реализовать часть проектов собственными силами.

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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