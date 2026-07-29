Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном

Армения приступила к восстановлению железнодорожных участков Гюмри — Ахурик и Ерасх, чтобы обеспечить транспортный выход к границам с Турцией и Азербайджаном. По словам премьер-министра Никол Пашиняна, Ереван готов провести эти работы самостоятельно, сохраняя при этом консультации с российской стороной.
Разблокировка линий является частью подготовки к возможному открытию границы между Арменией и Турцией. Возобновление сообщения даст Турции дополнительный выход на Кавказ, а Еревану — доступ к ближневосточным маршрутам через турецкую территорию.
Параллельно в Турции объявлен тендер на строительство автомобильной дороги Акьяка — Гюмри. Эти инфраструктурные проекты расцениваются как признак нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.
Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что зависимость от одного транспортного коридора создает системную уязвимость, поэтому диверсификация маршрутов через восстановление старых линий снижает логистические риски региона.
Рост активности уже виден на соседних направлениях. Председатель Торгово-промышленной палаты Карса Кадир Бозан сообщил о росте объемов перевозок по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс на 400% за последние месяцы. Никол Пашинян подтвердил, что этот маршрут уже интегрирован в систему экспорта и импорта Армении.
Ситуация с восстановлением участков затрагивает и модель управления инфраструктурой. С 2008 года железнодорожная сеть Армении находится в концессии у Южно-Кавказской железной дороги (дочерней структуры ОАО "РЖД"). Однако власти республики не исключают пересмотра этой модели, чтобы реализовать часть проектов собственными силами.
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