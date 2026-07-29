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США запретили ввоз человекоподобных и четырехногих роботов из-за угроз безопасности

Мир » Северная Америка » США и Канада

США расширили список товаров, запрещенных к ввозу из-за угроз национальной безопасности: под ограничения попали человекоподобные и четырехногие роботы. О решении сообщила Федеральная комиссия по связим (FCC).

Робот-андроид в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Робот-андроид в лаборатории

Новые меры затронули категорию "передовых роботизированных устройств". Ранее в этот перечень уже были включены некоторые типы беспилотных летательных аппаратов, а также продукция компаний Huawei и China Telecom.

Основанием для запрета стали выводы специальной рабочей группы Белого дома. Эксперты ведомства пришли к выводу, что роботы зарубежного производства могут создать риски для кибербезопасности, поставить под удар критическую инфраструктуру и безопасность граждан США.

При этом Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности США сохраняют за собой право выдавать исключения из правил в отдельных случаях.

Официальный Пекин выступил с резкой критикой действий Вашингтона. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что правительство Китая против необоснованного расширения понятия "национальная безопасность" для давления на китайский бизнес.

По мнению представителя МИД КНР, протекционизм не повышает конкурентоспособность США, а лишь вредит их собственным компаниям и потребителям. Мао Нин добавила, что Китай предпримет необходимые меры для защиты своих предприятий.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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