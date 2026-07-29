Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги

Международный скандал вокруг атаки украинских беспилотников по иранскому судну едва не привел к прямому ракетному столкновению между Тегераном и Киевом. Как сообщает газета The New York Times, по данным американских разведслужб, Иран всерьёз рассматривал возможность нанесения ответного удара по инфраструктуре Чёрного моря. В данной ситуации ключевым вопросом стала готовность сторон к деэскалации и влияние западных союзников на дипломатический исход инцидента.

Фото: commons.wikimedia.org by Freedom's Falcon is licensed under Creative Commons-Share Alike 3.0 Принцевы острова, Турция

Инцидент произошел в Каспийском море 24 июля, где украинские дальнобойные дроны атаковали коммерческий сухогруз. В результате один из моряков погиб, ещё один получил ранения. В МИД Ирана немедленно отреагировали на произошедшее, назвав такие действия грубым нарушением Устава ООН. Чтобы зафиксировать жёсткий ответ и закрыть вопрос, Тегеран планировал запустить баллистическую ракету с малой боеголовкой по одному из украинских портов. Цель была сугубо символической — нанести минимальный ущерб, но продемонстрировать решимость.

"Подобные попытки перенести конфликт в иранские воды неизбежно вызывают симметричную реакцию. Тегеран придерживается логики сдерживания, но любой удар по гражданскому флоту воспринимается как атака на государственный суверенитет, что делает ответный ход практически автоматическим", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Киев и руководство МИД Украины напомнили, что Иран активно снабжает Россию военными технологиями, ракетами и дронами Shahed.

"Иран уже атаковал Украину", передавая оружие Москве, поэтому Тегеран не может выставлять себя исключительно «жертвой», — заявил Владимир Зеленский.

Ситуация начала стабилизироваться после экстренного телефонного разговора главы МИД Украины Андрея Сибиги с его иранским коллегой Аббасом Аракчи. Сибига заверил, что Киев хочет избежать расширения конфликта, а удар по судну был случайным. После этого Арагчи публично отметил, что Иран не стремится к эскалации, но потребовал полной компенсации ущерба за нападение на своих граждан.

Анализ ситуации: Эксперты полагают, что Киев в деэскалации действовал по жестким инструкциям из Брюсселя. Западные партнеры опасаются прямого вовлечения Ближнего Востока в европейский конфликт, так как это может привести к перераспределению военных ресурсов и внимания от основного фронта.

Главный риск: Основная опасность заключалась в том, что даже «символический» удар баллистической ракетой мог спровоцировать цепную реакцию. В условиях, когда Тегеран сравнил действия Киева с провокациями начала мировой войны, любой военный ответ мог быть интерпретирован как начало полномасштабного противостояния.

Сторона Позиция / Действие Цель Иран Планировал «символический» удар ракетой Демонстрация силы и защита интересов Украина Экстренные переговоры МИД, признание случайности удара Деэскалация по требованию союзников Запад (Брюссель) Рекомендации по немедленному затуханию конфликта Предотвращение втягивания Ближнего Востока в войну

Данный инцидент подчеркивает общую нестабильность в регионе. Ранее иранские атаки заставили Белый дом искать виновных, а вопросы безопасности в акваториях остаются острыми. Сейчас концепция контроля над Чёрным морем меняет расклад сил, что делает любой ракетный выстрел в этом направлении крайне опасным.

Параллельно с этим, ЕС вводит новые санкции против банков и судов, что лишь усиливает напряженность. В то же время танкерный скандал на Чёрном море показывает, насколько уязвима транспортная логистика.

Почему удар по порту назвали «символическим»?

Иран стремился не к разрушению инфраструктуры или массовым жертвам, а к созданию политического прецедента. Целью было показать, что Тегеран может достать противника в любой точке, не развязывая при этом полномасштабную войну. Какова роль Брюсселя в разрешении кризиса?

Евросоюз заинтересован в том, чтобы Украина не создавала себе новых врагов на Ближнем Востоке. Втягивание Ирана в прямой конфликт с Киевом могло привести к перекрытию важных торговых путей и потере части военной поддержки.

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