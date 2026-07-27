Тегеран сравнил действия Киева с провокациями, которые привели к мировой войне

Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким осуждением действий Киева после инцидента в Каспийском море, где в результате удара по торговому судну погиб один член экипажа. Внешнеполитическое ведомство исламской республики открыто сравнило поведение украинской стороны с провокациями начала XX века, приведшими к глобальному конфликту. Дипломаты подчеркнули, что подобные авантюры выходят далеко за рамки двустороннего противостояния, создавая серьезные угрозы для стабильности всего ближневосточного региона и мировой геополитики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены MSC FEDERICA в море

«Поведение президента Украины, по сути, напоминает анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу. Вы не можете быть уверены, что демонстративный акт, направленный на привлечение внимания и демонстрацию своей не столь значительной роли в международных отношениях, останется только в этой плоскости. Его последствия для вас будут непредсказуемыми, и их влияние затронет весь регион, в который вы вовлечены», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи.

В заявлении МИД Ирана под «анархистами» подразумеваются радикальные националистические группировки и террористы начала XX века, чьи действия спровоцировали начало Первой мировой войны. В первую очередь речь идет о покушении в Сараеве на наследника австро-венгерского престола.

Официальный Тегеран традиционно настаивает на своей непричастности к текущему конфликту между Москвой и Киевом, однако настаивает, что атака на коммерческий корабль является прямым нарушением международного права. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи выдвинул версию, согласно которой акция могла быть осуществлена по координации с израильской стороной для вовлечения европейских стран в масштабное противостояние. Подобные инциденты на коммуникациях вызывают обеспокоенность, учитывая, что финансовая устойчивость и логистическая безопасность стали крайне хрупкими на фоне попыток Запада усилить санкционное давление.

"Подобные инциденты — это попытка расшатать стабильность на второстепенных театрах, когда прямые рычаги давления дают сбой. Попытки втянуть в конфликт третьи страны через провокации на морских торговых путях свидетельствуют о поиске рычагов воздействия извне, что идёт вразрез с дипломатической практикой", — прокомментировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На текущий момент ситуация в Каспийском регионе становится маркером более глубокого кризиса безопасности. Ранее международное сообщество уже наблюдало, как меняется система контроля над портами и торговыми маршрутами в других частях света.

Для Киева последствия могут оказаться куда более серьезными, чем просто очередной виток напряженности в диалоге с Тегераном. На фоне того, как европейские элиты все чаще сталкиваются с тупиком в принятии коллективных решений, подобные авантюры могут подорвать остатки доверия даже со стороны лояльных партнеров. В то время как ограничения против энергетического сектора продолжают усложнять глобальную торговлю, любая нестабильность в морских перевозках мгновенно бьет по интересам всех участников рынка.

Аналитики отмечают, что атаки на коммерческие суда в нейтральных водах создают прецедент «серой зоны». Это вынуждает региональные державы пересматривать свои доктрины морской безопасности.

Почему Иран ссылается на Первую мировую войну? В дипломатическом языке МИД Ирана это метафора неконтролируемой эскалации, где действия отдельных радикальных сил ведут к общемировой катастрофе вопреки интересам суверенных государств.

Читайте также:

1. Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине

2. Вашингтон наносит новый удар по России: пошлины, черные списки и санкции выходят на новый уровень

3. Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных