Галерея Аполлона в Лувре открылась после кражи королевских регалий

Галерея Аполлона в парижском Лувре снова открылась для посетителей. Зал оставался закрытым несколько месяцев после крупного ограбления, в ходе которого из коллекции музея исчезли королевские регалии.

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лувр - panoramio (1)

Кража произошла в марте 2026 года. Преступники проникли в здание и похитили одни из самых ценных артефактов музея, включая государственные драгоценности. После инцидента доступ в галерею ограничили для проведения реставрационных работ и модернизации систем безопасности.

История и архитектура зала

Галерея Аполлона была спроектирована при Людовике XIV более 360 лет назад. Изначально помещение служило парадным приемным залом французского двора. Интерьер характеризуется обилием позолоты и сложным архитектурным декором, который отражает роскошь королевской резиденции XVII века.

Администрация Лувра отмечает, что даже в отсутствие украденных регалий зал сохраняет свою историческую и культурную ценность. Посетителей призывают обратить внимание на архитектурные особенности пространства и его первоначальную роль как центра королевских церемоний.

Меры безопасности

Открытие галереи стало возможным после значительных инвестиций в инфраструктуру музея. В Лувре обновили системы охраны, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

Сейчас гости музея могут изучить историю зала с помощью информационных стендов и тематических экскурсий, рассказывающих о значении галереи в культурной жизни Франции на протяжении столетий.