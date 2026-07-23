ЕС ввел санкции против 32 российских банков, криптокомпаний и судов теневого флота

Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Документ расширяет финансовые ограничения, фиксирует стоимость нефти и вводит новые запреты для транспортного сектора. В ходе переговоров ряд пунктов был исключен или изменен по требованию отдельных стран-членов ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

Нефть и СПГ: потолок цен и греческий транзит

Дипломаты ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть на уровне 44 доллара за баррель. Решение блокирует автоматическую корректировку лимита сроком на год, что должно ограничить финансовые выгоды России от волатильности цен на энергоносители.

Греция добилась исключения для своих судоходных компаний из запрета на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) из Арктики. По данным дипломатов, это освобождение предусматривает автоматическое продление.

Финансовый сектор и "теневой флот"

Пакет существенно расширяет список организаций, которым запрещены транзакции. В черный список включили 32 российских банка, криптокомпании и нефтетрейдинговые платформы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас уточнила, что всего ограничения затронут более 100 банков и криптооператоров, а также 218 физических и юридических лиц.

Ограничения в транспортном и промышленном секторе включают:

более 40 судов "теневого флота" России;

несколько нефтеперерабатывающих заводов;

свыше 50 предприятий военно-промышленного комплекса.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что расширение списка банков под санкциями и блокировка транзакций для криптокомпаний усложняют расчеты по внешнеторговым контрактам и создают дополнительные риски при проведении платежей за импорт оборудования и компонентов.

Исключения и отложенные меры

В итоговом документе не появились некоторые из первоначальных предложений. Болгария заблокировала включение в санкционный список Патриарха Кирилла, а Франция и Португалия добились отказа от запрета на импорт российской трески и минтая.

Вопрос о визовом запрете для российских военных, принимавших участие в действиях на территории Украины, отложен до дальнейшей проработки странами-членами ЕС.