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Брюссель снова зашел в тупик: взаимные претензии стран ЕС обнулили работу над новым пакетом санкций

Мир

Послы стран Евросоюза не согласовали компромиссный проект 21-го пакета санкций против России. О решении стало известно после встречи в Брюсселе, сообщили европейские источники.

Евросоюз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евросоюз

Комитет постоянных представителей обсуждал сокращенный вариант ограничений после того, как полный пакет не был принят 15 июля. Попытки утвердить санкционный блок продолжатся в ближайшие дни.

Основными точками разногласий стали три направления: логистика сжиженного природного газа (СПГ), импорт рыбы и банковский сектор.

  • Перевозки СПГ: Греция блокирует запрет для европейских перевозчиков транспортировать российский СПГ в третьи страны. Афины указывают на риск убытков для национальных морских транспортных компаний.
  • Продовольствие: Франция и Германия выступили против запрета на закупки российской трески и минтая, которые требуются заводам по производству рыбных продуктов.
  • Финансы: Австрия возражает против включения Райффайзенбанка в санкционный список.

Еврокомиссия пыталась сгладить противоречия, предложив вариант со смягченными правилами перевозки СПГ и исключением запрета на импорт рыбы, однако этот проект также не получил поддержки всех членов ЕС.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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