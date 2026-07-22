Послы стран Евросоюза не согласовали компромиссный проект 21-го пакета санкций против России. О решении стало известно после встречи в Брюсселе, сообщили европейские источники.
Комитет постоянных представителей обсуждал сокращенный вариант ограничений после того, как полный пакет не был принят 15 июля. Попытки утвердить санкционный блок продолжатся в ближайшие дни.
Основными точками разногласий стали три направления: логистика сжиженного природного газа (СПГ), импорт рыбы и банковский сектор.
Еврокомиссия пыталась сгладить противоречия, предложив вариант со смягченными правилами перевозки СПГ и исключением запрета на импорт рыбы, однако этот проект также не получил поддержки всех членов ЕС.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.