Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР

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Китайские авиакомпании Air China и Hainan Airlines заключили соглашения с европейским концерном Airbus на закупку 95 самолетов. Суммарная стоимость сделок по прайс-листу составляет 17,8 млрд долларов. Компании планируют обновить парк и увеличить пропускную способность на дальних и ближних маршрутах.

Airbus A321-231, VP-BHN. 2017-06-07
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Airbus A321-231, VP-BHN. 2017-06-07

Air China и ее дочерняя структура Shenzhen Airlines заказывают 55 бортов: 15 широкофюзеляжных A350-900 и 40 узкофюзеляжных A320neo. По официальным ценам стоимость этой партии оценивается в 12,44 млрд долларов, однако Air China уточнила, что фактическая цена будет ниже с учетом стандартных рыночных скидок за объем заказа. Поставки запланированы на период с 2029 по 2032 год.

В компании отметили, что после получения всех самолетов транспортные мощности авиаперевозчика вырастут на 11,4%. Сделка ожидает одобрения акционеров и государственных регуляторов. Финансирование закупки обеспечат за счет собственных средств, коммерческих банковских кредитов и других инструментов привлечения капитала.

Параллельно Hainan Airlines подписала контракт на покупку 40 самолетов A320neo. Стоимость этой части сделки не превысит 5,36 млрд долларов. Сроки передачи бортов установлены на 2028-2032 годы.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что разница между ценой по прайс-листу и итоговой стоимостью контракта является стандартной практикой в авиастроении, так как при крупных заказах производитель предоставляет значительные скидки.

Закупки направлены на замену устаревшего флота более экономичными моделями. Airbus расширяет присутствие в КНР: в Тяньцзине компания уже работает одна сборочная линия для семейства A320 и запустила вторую линию производства.

Авиакомпания Модель Кол-во Срок поставки Сумма (прайс)
Air China / Shenzhen A350-900 / A320neo 55 2029-2032 12,44 млрд $
Hainan Airlines A320neo 40 2028-2032 до 5,36 млрд $
Экспертная проверка:
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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