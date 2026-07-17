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Бразилия и Турция в шоке: разрыв цепочек поставок дизеля из России заставил срочно менять партнёров

Мир

Правительство России 8 июля ввело временный запрет на экспорт дизельного топлива, который будет действовать до 31 июля. Ограничение распространяется на всех производителей, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Одновременно с этим в стране продолжает действовать запрет на вывоз бензина.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что принятые меры позволили стабилизировать ситуацию внутри страны. По его словам, топливный рынок насыщается, что гарантирует обеспечение аграриев необходимыми ресурсами для проведения уборочных работ.

Снижение экспортной активности началось еще в июне — до официального введения эмбарго. По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), объем зарубежных отгрузок дизеля из РФ в июне составил 14,8 млн баррелей. Это в 1,6 раза меньше среднемесячных показателей весны и вдвое ниже уровня января текущего года. Одной из основных причин сокращения производства стали повреждения на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что текущее ограничение экспорта является инструментом балансировки внутреннего спроса в условиях временного снижения фактических объемов выпуска топлива. Эксперт указывает, что до восстановления плановой загрузки НПЗ приоритетом остается наполнение внутреннего рынка, что на данном этапе делает экспортный доход менее значимым фактором, чем стабильность цен для отечественных потребителей.

Реакция мировых рынков и изменение цепочек поставок

Решение России, которая по итогам прошлых периодов занимала второе место в мире по экспорту дизеля после США (293,9 млн баррелей за год), вызвало рост котировок на международных хабах. По данным Platts, стоимость дизтоплива в портах Северо-Западной Европы к 13 июля поднялась до 70,3 доллара за баррель, достигнув максимума с весны.

Основными покупателями российского ресурса до введения запрета оставались Турция и Бразилия. По данным Kpler, в июне российские поставки в Турцию составляли 222 тысячи баррелей в сутки. Страна использовала российское топливо для внутреннего потребления, высвобождая собственные мощности для экспорта в Евросоюз. Сейчас турецкие компании вынуждены переориентироваться на поставки из Индии и использовать накопленные складские запасы.

Бразилия, закупавшая в июне около 135 тысяч баррелей российского дизеля в сутки, переключается на импорт из США. Аналогичная смена поставщиков уже наблюдалась во время короткого эмбарго осенью 2023 года.

Логистические сложности и региональные последствия

Ситуация осложняется логистическими ограничениями в других регионах добычи. В то время как Саудовская Аравия имеет возможность перекачивать сырую нефть в обход Ормузского пролива по трубопроводу к Красному морю, экспорт готовых нефтепродуктов с НПЗ Персидского залива жестко привязан к морским маршрутам, чувствительным к обострению международной обстановки.

Ограничения затронули и ближайших партнеров. В Киргизии на фоне снижения поставок наблюдался дефицит высокооктанового бензина, что заставило местные власти ограничить собственный вывоз нефтепродуктов.

Для долгосрочного планирования критическим остается вопрос сроков действия запрета. В 2023 году ограничения были смягчены через две недели после введения. Однако сейчас рыночные источники указывают на сохраняющийся дисбаланс: текущее производство дизеля в России пока не перекрывает в полной мере внутренние потребности, что может потребовать пролонгации мер.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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