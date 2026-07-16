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Врачи экстренно бросили медицинский центр: город в Конго оказался во власти смертельной угрозы

Мир

На востоке Демократической Республики Конго совершено нападение на медицинский центр, где проходят лечение зараженные вирусом эбола. В результате погрома клинику покинули до десяти инфицированных пациентов, что создает критическую угрозу дальнейшего распространения смертельно опасного заболевания. Инцидент произошел в провинции Итури.

Вирус
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebola_Vaccine_Study_in_West_Africa_(33833442616).jpg by NIAID
Вирус

Поводом для агрессии местных жителей стала смерть роженицы. Женщина скончалась от анемии, однако медики не смогли провести процедуру переливания крови. Отказ был продиктован требованиями биологической безопасности: в условиях активной вспышки Эболы стандартные манипуляции с биологическими жидкостями жестко регламентированы или временно запрещены для предотвращения кросс-заражения. Через короткое время после гибели пациентки здание больницы окружила разъяренная толпа.

Атакующие забрасывали медицинский центр камнями и разрушали заградительные конструкции. Из-за риска для жизни персонал клиники был вынужден экстренно эвакуироваться. В начавшейся неразберихе пациенты, находившиеся в изоляторах, скрылись в неизвестном направлении.

"Побег пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на Эболу — это чрезвычайное происшествие. Вирус обладает высочайшей контагиозностью и летальностью. Без надлежащего изоляционного режима каждый из сбежавших становится источником инфекции для десятков людей в своем окружении. Главная проблема сейчас заключается в том, что доверие к медицине в регионе подорвано мифами, и это мешает купировать вспышку", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Почему инцидент в Итури опасен

Ситуация осложняется тем, что общее число случаев заболевания в Конго уже превысило тысячу человек. Сопротивление местного населения санитарным мерам остается главным препятствием для врачей. Люди часто воспринимают карантинные правила и запрет на традиционные обряды погребения как враждебные действия.

Фактор риска Последствия нападения
Биологическая угроза Свободное перемещение носителей вируса в густонаселенной местности
Медицинская помощь Прекращение работы специалистов в зоне атаки из-за угрозы физической расправы
Эпидемиологический контроль Утрата возможности отслеживать контакты зараженных и прервать цепочку передачи

Вирус эбола передается через прямой контакт с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями больных. Основными симптомами являются резкое повышение температуры, выраженная слабость, мышечные и головные боли, за которыми следуют рвота, диарея и в ряде случаев внутренние и внешние кровотечения.

Власти провинции и представители международных медицинских организаций пытаются установить местонахождение сбежавших пациентов, однако работа в условиях активной агрессии со стороны общин остается крайне затруднительной.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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