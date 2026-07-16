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В Астане нашли настоящий кошмар: антисанитария привела к уничтожению тонн опасного мяса

Мир

В одном из частных домов Астаны полиция обнаружила незаконный цех по переработке мясной продукции. Предприятие работало без разрешительных документов и санитарного контроля.

Мясо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мясо

В ходе проверки правоохранители изъяли более трех тонн мяса. Происхождение и качество сырья не подтверждены документально. По данным Департамента полиции Астаны, продукция из этого цеха поставлялась в столичные кафе и частные магазины.

Специалисты зафиксировали грубые нарушения санитарных норм: в помещении не поддерживался температурный режим, а мясо хранилось в антисанитарных условиях. Часть продукции имела явные признаки порчи, включая резкий запах и скопления мух.

Юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова отмечает, что продажа продукции из несертифицированных цехов лишает покупателя возможности предъявить претензии к качеству товара, так как цепочка поставок намеренно скрывается.

Последствия и меры

Все обнаруженное мясо было уничтожено. В ДП Астаны заявили, что своевременный рейд позволил предотвратить попадание опасных продуктов в розничную сеть.

"Отсутствие разрешительных документов и нарушение температурного режима делают такую продукцию критически опасной. В подобных случаях основная задача органов — не только уничтожить товар, но и отследить всех контрагентов, в чьи магазины и кафе уже ушли партии из этого цеха", — отметила Татьяна Федорова.

Владельцы незаконного производства привлечены к ответственности. Вид и мера ответственности не уточняются.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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