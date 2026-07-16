Народ больше не хочет молчать: массовый поток обращений в Минздрав Казахстана изменил ситуацию

Количество обращений граждан в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Казахстана за первое полугодие текущего года увеличилось на 44%. Данные предоставило Министерство здравоохранения республики.
Основной поток заявлений сосредоточен на качестве медицинской помощи (4694 обращения), вопросах, входящих в компетенцию иных государственных органов (3026), и организации медицинского обслуживания (2371).
Наиболее значительная динамика роста зафиксирована в трех областях:
В Карагандинской области ситуация противоположная — число запросов сократилось на 16%.
В министерстве пояснили, что итоговые цифры частично искажены за счет массовых жалоб от ограниченного круга лиц. В частности, из 700 заявлений по вопросам медицинского освидетельствования около 600 были направлены всего 12 гражданами.
"Высокая доля повторных жалоб от одних и тех же лиц часто свидетельствует о том, что первичные ответы ведомств не удовлетворяют заявителей, что приводит к циклическому росту статистики", — отметил политолог Антон Кудрявцев.
По тематикам наибольший прирост зафиксирован в категориях "иные вопросы" (+98%), компетенция других органов (+61%), этика и деонтология (+51%), организация помощи (+49%) и качество лечения (+40%). Снижение активности отмечено только в сфере государственных услуг — здесь число запросов упало на 22%.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила проанализировать причины роста недовольства и совместно с региональными управлениями здравоохранения устранить системные недостатки в работе ведомств.
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