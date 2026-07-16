Народ больше не хочет молчать: массовый поток обращений в Минздрав Казахстана изменил ситуацию

Количество обращений граждан в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Казахстана за первое полугодие текущего года увеличилось на 44%. Данные предоставило Министерство здравоохранения республики.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Измерение артериального давления

Структура и география жалоб

Основной поток заявлений сосредоточен на качестве медицинской помощи (4694 обращения), вопросах, входящих в компетенцию иных государственных органов (3026), и организации медицинского обслуживания (2371).

Наиболее значительная динамика роста зафиксирована в трех областях:

Мангистауская область — рост на 104%;

Западно-Казахстанская область — рост на 103%;

Атырауская область — рост на 93%.

В Карагандинской области ситуация противоположная — число запросов сократилось на 16%.

Специфика обращений и системные ошибки

В министерстве пояснили, что итоговые цифры частично искажены за счет массовых жалоб от ограниченного круга лиц. В частности, из 700 заявлений по вопросам медицинского освидетельствования около 600 были направлены всего 12 гражданами.

"Высокая доля повторных жалоб от одних и тех же лиц часто свидетельствует о том, что первичные ответы ведомств не удовлетворяют заявителей, что приводит к циклическому росту статистики", — отметил политолог Антон Кудрявцев.

По тематикам наибольший прирост зафиксирован в категориях "иные вопросы" (+98%), компетенция других органов (+61%), этика и деонтология (+51%), организация помощи (+49%) и качество лечения (+40%). Снижение активности отмечено только в сфере государственных услуг — здесь число запросов упало на 22%.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила проанализировать причины роста недовольства и совместно с региональными управлениями здравоохранения устранить системные недостатки в работе ведомств.