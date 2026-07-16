Миллиарды долларов в экономику: Шанхай зафиксировал сдвиг в торговых отношениях с Казахстаном

Казахстан и Китай подписали Программу и Дорожную карту торгово-экономического сотрудничества на 2027-2030 годы. Документы были утверждены по итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином в Шанхае.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Инвестиции и торговые показатели

По данным Касым-Жомарта Токаева, объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил 30 млрд долларов. Общий товарооборот между странами за прошлый год достиг 49 млрд долларов. На текущий момент в республике функционируют более 8,5 тысячи компаний с участием китайского капитала.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что значительный объем инвестиций и количество компаний свидетельствуют о глубокой интеграции китайского капитала в реальный сектор экономики, однако для полной оценки эффективности этих вложений необходимо анализировать чистую прибыль и налоговые отчисления этих предприятий.

Совместные проекты охватывают промышленность, энергетику, газохимию, машиностроение и сельское хозяйство. В гуманитарном секторе зафиксирован рост туристического потока: в 2025 году Казахстан посетили более миллиона граждан КНР.

Технологические инициативы и логистика

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями китайского техсектора. Президент предложил создать в Экибастузе специализированный кластер Data Center Valley.

Экспертный комментарий: "Предложение по созданию Data Center Valley требует четкого понимания структуры финансирования: будет ли это государственно-частное партнерство или прямые инвестиции китайских компаний в инфраструктуру", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Отдельным пунктом повестки стал вопрос ускорения трансграничных перевозок. Глава государства предложил китайской стороне создать механизм, который позволит товарам пересекать границу с максимальной скоростью, сопоставимой с передачей цифровых данных.

Политический статус и риски

Стороны подтвердили статус "вечного всестороннего стратегического партнерства". Си Цзиньпин заявил о наличии потенциала для дальнейшего развития отношений и высоко оценил внутренние реформы Казахстана, включая принятие новой Конституции.

Координация позиций продолжается в рамках ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия — Китай" по вопросам безопасности и устойчивого развития.