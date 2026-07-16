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Прокуратура Великобритании заблокировала особняк в Лондоне, ранее принадлежавший Нурали Алиеву

Мир

Прокуратура Великобритании заморозила элитный особняк в Лондоне, который ранее принадлежал Нурали Алиеву, внуку первого президента Казахстана. В настоящий момент владельцем недвижимости является гражданин Камбоджи уроженец Китая Юй Цун. Мера принята из-за подозрения, что объект был куплен на средства незаконного происхождения.

Винтажный лифт в металлической клетке между двумя лестницами
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Винтажный лифт в металлической клетке между двумя лестницами

По данным Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), 3 июля 2026 года подразделение Королевской прокурорской службы Великобритании (CPS) по делам о доходах, полученных преступным путем, зафиксировало заморозку объекта в земельном реестре. Сведения об этом стали доступны после того, как документы получила организация Transparency International U. K. и передала их в OCCRP.

Специалист по AML/KYC Михаил Фролов отмечает, что заморозка активов на этапе проверки не является окончательным признанием вины владельца, а служит инструментом для предотвращения вывода средств до выяснения их происхождения.

Детали сделки и статус владельца

Юй Цун приобрел особняк в июле 2024 года. Королевская прокурорская служба не раскрывает детали расследования и не комментирует источники финансирования сделки. В Великобритании в отношении Юй Цуна не выдвигались уголовные обвинения, а сам он не ответил на запросы журналистов.

Ранее объект принадлежал Нурали Алиеву. В 2019 году Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) пыталось заморозить особняк в рамках процедуры получения приказа о необъяснимом происхождении имущества (UWO), однако в 2020 году суд отменил это решение. После этого Алиев продал дом Юй Цуну. Доказательств сохранения связей между бывшим и нынешним владельцами не представлено.

"Процедура заморозки активов часто инициируется, когда следствие видит разрыв между задекларированными доходами владельца и стоимостью приобретаемого имущества, даже если прямой уголовный кейс еще не сформирован", — отметил специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Другие связанные активы

По данным земельного реестра, в 2022 году Юй Цун купил квартиру в лондонском комплексе Gasholders Building за 8 млн долларов. Этот объект не попал под заморозку, однако в июле 2024 года право собственности на него перешло к Сюй Пэну.

Также установлено, что Юй Цун вместе с гражданином Камбоджи Юань Ихуа упоминается в корпоративных реестрах Сингапура и Камбоджи. Юань Ихуа ранее также стал объектом решения CPS о заморозке активов.

В Королевской прокурорской службе заявили, что выявление и возврат средств, имеющих признаки незаконного происхождения, станет одним из приоритетов стратегии ведомства, согласно заявлению от 4 июня 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по AML/KYC Михаил Фролов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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