Миллионы долгов просто испарились: решение в Казахстане обнулило обязательства тысяч людей

Министерство внутренних дел Казахстана объявило итоги административной амнистии. В результате реализации закона ведомство прекратило 1,3 млн административных производств, что позволило 590 тысячам граждан избежать уплаты штрафов на общую сумму 22 млрд тенге.

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Основанием для этих мер стал закон, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым 1 июля. Амнистия распространилась на неисполненные штрафы по определенным статьям, которые находились в компетенции уполномоченных органов на момент вступления документа в силу.

Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова поясняет, что подобные меры носят точечный характер и не означают общего списания всех задолженностей перед государством.

Ограничения и условия списания

Амнистия не носит абсолютный характер. Согласно условиям закона, она не распространяется на две категории взысканий:

штрафы, наложенные судебными органами;

взыскания за правонарушения, которые создают угрозу безопасности граждан или государства.

Экспертный комментарий: "Важно понимать, что амнистия — это разовый акт гуманизма, а не изменение правового режима. Она обнуляет прошлые долги по конкретным статьям, но не дает иммунитета от ответственности при совершении новых правонарушений", — отметила Светлана Фёдорова.

В МВД подчеркнули, что при повторном нарушении закона виновные будут привлекаться к ответственности в полном объеме. Мера была направлена на снижение долговой нагрузки граждан по определенным категориям административных проступков.