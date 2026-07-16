Миллионы долгов просто испарились: решение в Казахстане обнулило обязательства тысяч людей

Министерство внутренних дел Казахстана объявило итоги административной амнистии. В результате реализации закона ведомство прекратило 1,3 млн административных производств, что позволило 590 тысячам граждан избежать уплаты штрафов на общую сумму 22 млрд тенге.
Основанием для этих мер стал закон, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым 1 июля. Амнистия распространилась на неисполненные штрафы по определенным статьям, которые находились в компетенции уполномоченных органов на момент вступления документа в силу.
Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова поясняет, что подобные меры носят точечный характер и не означают общего списания всех задолженностей перед государством.
Амнистия не носит абсолютный характер. Согласно условиям закона, она не распространяется на две категории взысканий:
Экспертный комментарий: "Важно понимать, что амнистия — это разовый акт гуманизма, а не изменение правового режима. Она обнуляет прошлые долги по конкретным статьям, но не дает иммунитета от ответственности при совершении новых правонарушений", — отметила Светлана Фёдорова.
В МВД подчеркнули, что при повторном нарушении закона виновные будут привлекаться к ответственности в полном объеме. Мера была направлена на снижение долговой нагрузки граждан по определенным категориям административных проступков.
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