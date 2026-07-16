Пока одни считают километры, другие — мощности: Казахстан готовит цифровой центр нового поколения с КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Шанхае провел встречу с руководителями технологических компаний КНР. Основной целью переговоров стало привлечение китайского капитала в цифровую инфраструктуру, искусственный интеллект (ИИ) и логистику. На текущий момент в Казахстане работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала, включая CNPC, CITIC и Huawei.

Фото: Flickr by US Mission in Geneva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Касым-Жомарт Токаев

Центральным пунктом обсуждения стал проект Data Center Valley в Экибастузе. Инициатива предполагает создание международного хаба для центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры ИИ. Государство предлагает инвесторам подготовленные площадки, специальный инвестиционный режим и гарантированное электроснабжение. Цель проекта — создание экосистемы, включающей суперкомпьютер, лаборатории ИИ и образовательные программы.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что создание полноценной инновационной экосистемы требует не только капитальных вложений в оборудование, но и долгосрочных затрат на содержание высококвалифицированных кадров и научно-исследовательские работы.

Транспорт и цифровая логистика

Казахстан стремится закрепить статус главного транспортного узла между Китаем, Европой и Ближним Востоком. Сейчас по территории страны проходит 13 международных коридоров, а 85% железнодорожных перевозок из КНР в Европу идут через Казахстан. За последние 15 лет страна направила более 35 млрд долларов на развитие транспортной инфраструктуры.

Для оптимизации потоков внедряется платформа Smart Cargo — цифровое окно, объединяющее таможенные, логистические и коммерческие услуги в единую среду.

"Перевод логистических процессов в единую цифровую среду позволяет сократить время прохождения грузов через границу, однако эффективность Smart Cargo будет зависеть от степени интеграции этой платформы с таможенными системами соседних государств", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Агротехнологии и промышленный потенциал

В рамках развития AgriTech Казахстан нацелен на статус агропромышленного хаба Центральной Азии. В стране фиксируется стабильный сбор зерна на уровне 27 млн тонн в течение двух последних лет. На данный момент 200 предприятий функционируют по принципу "умной фермы", еще 650 хозяйств внедряют цифровые решения, включая спутниковый мониторинг и дроны.

Дополнительно обсуждались следующие направления сотрудничества:

Критические минералы: развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью на базе имеющихся запасов стратегических ресурсов.

развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью на базе имеющихся запасов стратегических ресурсов. Промышленные объекты: газохимический комплекс (с Sinopec), завод по переработке кукурузы (Fufeng Group) и хлопково-текстильный кластер (Lihua Group).

газохимический комплекс (с Sinopec), завод по переработке кукурузы (Fufeng Group) и хлопково-текстильный кластер (Lihua Group). Автопром: развитие брендов HOWO, Yutong, JAC, Changan, Great Wall Motor и Chery.

развитие брендов HOWO, Yutong, JAC, Changan, Great Wall Motor и Chery. Градостроительство: создание города Алатау по принципу Digital by Default как цифрового финансового центра региона.

По данным Главы государства, объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 49 млрд долларов, а общая сумма китайских инвестиций в экономику Казахстана превысила 30 млрд долларов.