Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Шанхае провел встречу с руководителями технологических компаний КНР. Основной целью переговоров стало привлечение китайского капитала в цифровую инфраструктуру, искусственный интеллект (ИИ) и логистику. На текущий момент в Казахстане работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала, включая CNPC, CITIC и Huawei.
Центральным пунктом обсуждения стал проект Data Center Valley в Экибастузе. Инициатива предполагает создание международного хаба для центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры ИИ. Государство предлагает инвесторам подготовленные площадки, специальный инвестиционный режим и гарантированное электроснабжение. Цель проекта — создание экосистемы, включающей суперкомпьютер, лаборатории ИИ и образовательные программы.
Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что создание полноценной инновационной экосистемы требует не только капитальных вложений в оборудование, но и долгосрочных затрат на содержание высококвалифицированных кадров и научно-исследовательские работы.
Казахстан стремится закрепить статус главного транспортного узла между Китаем, Европой и Ближним Востоком. Сейчас по территории страны проходит 13 международных коридоров, а 85% железнодорожных перевозок из КНР в Европу идут через Казахстан. За последние 15 лет страна направила более 35 млрд долларов на развитие транспортной инфраструктуры.
Для оптимизации потоков внедряется платформа Smart Cargo — цифровое окно, объединяющее таможенные, логистические и коммерческие услуги в единую среду.
"Перевод логистических процессов в единую цифровую среду позволяет сократить время прохождения грузов через границу, однако эффективность Smart Cargo будет зависеть от степени интеграции этой платформы с таможенными системами соседних государств", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.
В рамках развития AgriTech Казахстан нацелен на статус агропромышленного хаба Центральной Азии. В стране фиксируется стабильный сбор зерна на уровне 27 млн тонн в течение двух последних лет. На данный момент 200 предприятий функционируют по принципу "умной фермы", еще 650 хозяйств внедряют цифровые решения, включая спутниковый мониторинг и дроны.
Дополнительно обсуждались следующие направления сотрудничества:
По данным Главы государства, объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 49 млрд долларов, а общая сумма китайских инвестиций в экономику Казахстана превысила 30 млрд долларов.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.