Поля выгорели дотла: засуха в Казахстане спровоцировала опасный обвал рынка живого скота

Затяжная жара в ряде регионов Казахстана создала дефицит кормовых ресурсов, что может привести к росту цен на ячмень и сено в 1,5-2 раза. По данным представителя Казахстанской ассоциации животноводов Turan Жанибека Кенжебаева, из-за выгорания травы на пастбищах фермеры сталкиваются с сокращением доступных участков для заготовки сена.

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Экономический механизм текущей ситуации выглядит следующим образом: из-за нехватки кормов мелкие неорганизованные хозяйства начинают массово продавать скот, чтобы избежать потерь зимой. Это создает временный избыток предложения на рынке, что обваливает цены на живой скот и мясо в краткосрочном периоде. Однако в долгосрочной перспективе такое сокращение поголовья неизбежно приведет к дефициту продукции и новому витку подорожания.

Риск-менеджер Илья Гусев поясняет, что подобные рыночные колебания отражают высокую зависимость мелких производителей от погодных условий и отсутствие системных резервов, что делает их финансовую модель неустойчивой при любом природном шоке.

Позиция Минсельхоза: запасы и субсидии

Министерство сельского хозяйства РК опровергает прогнозы о массовом сокращении поголовья и существенном росте цен на мясо. В ведомстве отметили, что из-за агрометеорологических условий сроки заготовки кормов сместились, но общая потребность животных на предстоящий период будет обеспечена.

Согласно предварительным данным министерства, заготовлено более 9,1 млн тонн кормов, из которых:

сено — 8,2 млн тонн;

сенаж — 850 тыс. тонн;

силос — более 35 тыс. тонн.

На зимовку 2026-2027 годов утвержден план заготовки: 25,6 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концкормов. Для поддержки кормопроизводства в 2026 году выделено 1,1 млрд тенге. Выплаты производятся при объявлении ЧС или подтверждении аномальной погоды справкой от "Казгидромета".

"Важно различать плановые показатели заготовки, которые доводятся до акиматов, и фактические остатки на складах конкретных фермеров. Разрыв между государственным отчетом и ситуацией в малых хозяйствах часто становится причиной резких скачков цен на региональных рынках", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Инфраструктурные ограничения и пути адаптации

В настоящее время в Казахстане функционируют 76 комбикормовых заводов с совокупной мощностью около 4 млн тонн в год. Однако этого недостаточно для защиты мелких производителей от стихии.

В качестве решения Жанибек Кенжебаев предлагает переход к модели сельхозкооперации, где малые подворья (на 100-300 голов) объединяются под управлением единой компании. Это позволит централизованно закупать корма, формировать запасы и обеспечивать ветеринарный контроль. Также предлагается развивать орошение земель и подсев многолетних трав для стабилизации кормовой базы.