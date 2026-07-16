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Покупки в кредит стали опасными: Нацбанк Казахстана изменит правила игры для всех сервисов

Мир

Национальный банк Казахстана планирует отрегулировать рынок сервисов покупки сейчас с оплатой позже (BNPL). В центре внимания регулятора оказались защита прав потребителей и контроль долговой нагрузки граждан.

Интернет-шопинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Интернет-шопинг

В Нацбанке констатируют, что законодательная база для участников рынка рассрочек, которые не являются финансовыми организациями, на данный момент развита недостаточно. Сейчас ведомство изучает международный опыт, чтобы определить формат надзора за таким сегментом.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что отсутствие прозрачных правил для нефинансовых BNPL-операторов создает риски для пользователей, так как условия сделок могут быть скрыты или изменены в одностороннем порядке.

Прозрачность условий и кредитные бюро

Регулятор обсуждает введение обязательных требований к раскрытию условий договоров. В частности, сервисы должны будут четко указывать размер штрафов и неустоек за просрочку платежей, а также соблюдать правила рекламы.

Отдельным пунктом стоит вопрос передачи данных о BNPL-операциях в кредитное бюро. Это необходимо для формирования достоверного профиля задолженности гражданина, чтобы избежать чрезмерной кредитной нагрузки.

"Интеграция BNPL-платежей в систему кредитных бюро позволит банку и МФО видеть реальный объем обязательств заемщика, что сейчас часто остается "серым" пятном при расчете платежеспособности", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Рассрочки на маркетплейсах

Механизм регулирования зависит от того, кто фактически предоставляет деньги. Если рассрочка на маркетплейсе или в торговом центре оформляется через банк или микрофинансовую организацию (МФО), такая сделка уже считается потребительским займом и регулируется действующим законом.

В этом случае покупка невозможна, если коэффициент долговой нагрузки (КДН) клиента превышает 50%. К самим банкам и МФО также предъявляются стандартные пруденциальные требования.

Под новый надзор попадут сделки, где рассрочку предоставляет сама торговая площадка, ТРЦ или иная нефинансовая организация. По данным Нацбанка и АРРФР, соответствующие законодательные поправки по регулированию рынка BNPL уже разработаны.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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