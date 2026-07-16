Конец эпохи равной конкуренции: три финансовых холдинга подчинили себе кредитный рынок

Активы банковских конгломератов Казахстана на 1 января 2026 года составили 60,9 трлн тенге. За последний квартал этот показатель вырос на 6,7% или 3,8 трлн тенге. Согласно отчету Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), две трети всех ресурсов сосредоточены в трех крупнейших группах.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Вставка банковской карты в банкомат на городской улице ночью

Лидерами рынка по объему активов стали Холдинговая группа "АЛМЭКС" (20,95 трлн тенге), Kaspi.kz (11,1 трлн тенге) и Банк ЦентрКредит (8,5 трлн тенге). Совокупный объем их активов достиг 40,55 трлн тенге, что составляет 66,6% от общего объема сектора. Эти же игроки контролируют 72,9% кредитного портфеля, 59,1% ценных бумаг и 58,3% денежных средств конгломератов.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что высокая концентрация активов в руках трех структур указывает на значительный разрыв между лидерами и остальными участниками рынка, что влияет на общую структуру распределения капитала в стране.

Структура ресурсов и обязательств

Основным активом конгломератов остаются выданные займы — их объем вырос за квартал на 7,1% до 33,9 трлн тенге, что составляет 55,7% от всех активов. Также зафиксирован рост денежных средств и их эквивалентов на 17,2% (до 7,655 трлн тенге) и прочих активов на 5,4% (до 7,140 трлн тенге). Портфель ценных бумаг увеличился незначительно — на 0,7%, достигнув 12,137 трлн тенге.

По данным АРРФР, наиболее заметный прирост кредитного портфеля продемонстрировали Холдинговая группа "АЛМЭКС" и АО "Nova Лизинг".

Общий объем обязательств сектора на отчетную дату составил 49,9 трлн тенге (+6,1% за квартал). В этой структуре доминируют средства клиентов — 40,702 трлн тенге (81,5% от всех обязательств), которые за три месяца выросли на 7,6%. Объем полученных займов увеличился на 11,4% до 1,525 трлн тенге, а выпущенные ценные бумаги составили 2,1 трлн тенге.

Экспертный комментарий: "Доминирование средств клиентов в структуре обязательств подтверждает, что банковские группы в основном полагаются на депозиты населения и бизнеса, а не на заемный капитал или облигационные займы", — отметил банковский аналитик Алина Корнеева.

Капитализация и регуляторный статус

Собственный капитал 13 банковских конгломератов, объединяющих 96 участников (включая 16 банков, 9 страховых компаний и 13 организаций по работе с проблемными активами), вырос на 8,3% до 9,722 трлн тенге. Подавляющая часть капитала (86,6%) сформирована за счет нераспределенной прибыли, объем которой составил 8,421 трлн тенге.

Регулятор сообщает, что на 1 января 2026 года все банковские конгломераты страны соблюдают установленные пруденциальные нормативы.