Отпуск обернулся кошмаром: инфекция из курортных зон привела к тяжелым последствиям для детей

Возвращение из заграничных поездок часто сопровождается вспышками энтеровирусной инфекции у детей, вызванной вирусом Коксаки. В медицинской среде заболевание также известно как "турецкая ветрянка". Педиатр Нуржамал Аубакирова предупредила о различных формах течения болезни и ошибках в её лечении.
Инфекция проявляется по-разному в зависимости от формы течения:
Специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова отмечает, что подобные вспышки инфекций часто коррелируют с периодами массовых миграций людей в курортные зоны, где условия скученности и специфика местной микрофлоры повышают риск передачи вируса.
Терапия при энтеровирусе носит симптоматический характер. Основной задачей является борьба с обезвоживанием. Врач рекомендует активное выпаивание водой, компотами, морсами или специальными растворами для пероральной регидратации (РПР), которые необходимо давать при каждом эпизоде жидкого стула.
При герпетической ангине для облегчения состояния допустимо давать ребенку мороженое или леденцы без сахара, а высокую температуру снижать жаропонижающими согласно инструкции.
Экспертный комментарий: "Использование антисептиков вроде "Стопдиар" или "Энтерофурил" при вирусной рвоте и поносе бесполезно, так как в 90% случаев причиной болезни являются вирусы, на которые эти препараты не действуют", — отметила педиатр Нуржамал Аубакирова.
Несмотря на симптоматический подход, существуют признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства:
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