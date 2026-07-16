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Отпуск обернулся кошмаром: инфекция из курортных зон привела к тяжелым последствиям для детей

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Возвращение из заграничных поездок часто сопровождается вспышками энтеровирусной инфекции у детей, вызванной вирусом Коксаки. В медицинской среде заболевание также известно как "турецкая ветрянка". Педиатр Нуржамал Аубакирова предупредила о различных формах течения болезни и ошибках в её лечении.

Дети на пляже у палатки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети на пляже у палатки

Симптомы и формы заболевания

Инфекция проявляется по-разному в зависимости от формы течения:

  • Герпетическая ангина: сопровождается высокой температурой и появлением язв на миндалинах. Из-за сильной боли в горле у детей наблюдается повышенное слюноотделение.
  • Синдром "рука, нога, рот": характеризуется специфической сыпью вокруг рта, на ладонях и стопах.
  • Желудочно-кишечная форма: проявляется рвотой, разжижением стула и высокой температурой, что может сопровождаться высыпаниями на коже.

Специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова отмечает, что подобные вспышки инфекций часто коррелируют с периодами массовых миграций людей в курортные зоны, где условия скученности и специфика местной микрофлоры повышают риск передачи вируса.

Методы лечения и критические ошибки

Терапия при энтеровирусе носит симптоматический характер. Основной задачей является борьба с обезвоживанием. Врач рекомендует активное выпаивание водой, компотами, морсами или специальными растворами для пероральной регидратации (РПР), которые необходимо давать при каждом эпизоде жидкого стула.

При герпетической ангине для облегчения состояния допустимо давать ребенку мороженое или леденцы без сахара, а высокую температуру снижать жаропонижающими согласно инструкции.

Экспертный комментарий: "Использование антисептиков вроде "Стопдиар" или "Энтерофурил" при вирусной рвоте и поносе бесполезно, так как в 90% случаев причиной болезни являются вирусы, на которые эти препараты не действуют", — отметила педиатр Нуржамал Аубакирова.

Когда помощь врача обязательна

Несмотря на симптоматический подход, существуют признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства:

  • отсутствие положительной динамики в самочувствии;
  • стойкая высокая температура, которая не сбивается препаратами;
  • выраженная вялость и апатия ребенка.
Экспертная проверка:
  • эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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