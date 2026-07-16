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Лайк не считается: почему голосование в WhatsApp не имеет силы в ЖКХ Казахстана

Мир

Жилые чаты в WhatsApp и Telegram стали основным инструментом коммуникации соседей в Казахстане. Однако обсуждения ремонтов и тарифов в таких группах не имеют юридического статуса, а решения, принятые через опросы в мессенджерах, не дают права распоряжаться средствами жильцов.

Whatsapp
Фото: Openverse by Alvy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Whatsapp

Специалисты по управлению кондоминиумами предупреждают: активность в цифровых группах создает иллюзию участия в управлении домом, которая в реальности не подкреплена законом. По данным экспертов, наблюдается тенденция: чем больше эмоциональных споров разгорается в чатах, тем ниже явка людей на официальные собрания и меньше количество подписанных листов опроса.

Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин отмечает, что любые финансовые обязательства или договоры с подрядчиками, основанные лишь на "согласии" в чате, могут быть признаны недействительными, так как они нарушают процедуру принятия решений собственниками общего имущества.

Законные механизмы принятия решений

Согласно действующим нормам, закон признает только строго определенные способы фиксации воли собственников:

  • проведение официального общего собрания;
  • письменный опрос с использованием листов голосования;
  • официальный подсчет голосов;
  • составление и подписание протокола.

"Лайки", встроенные опросы мессенджеров или голосовые сообщения не являются правовым основанием для смены управляющей компании, изменения тарифов или начала ремонтных работ. Без оформления протокола любые траты из общего фонда на основании переписки в WhatsApp будут незаконными.

"Отсутствие официального протокола делает любое решение жильцов юридически ничтожным. Это создает риски как для председателя, которого могут обвинить в нецелевом использовании средств, так и для самих собственников, чьи права могут быть нарушены при отсутствии прозрачного голосования", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Риски делегирования ответственности

Эксперты указывают на проблему гражданской ответственности: кондоминиум является общей собственностью граждан, а не государственным объектом. Перенос обсуждений исключительно в онлайн-плоскость приводит к тому, что реальное управление домом переходит в руки единиц, в то время как большинство ограничивается критикой в переписке.

Мессенджеры рекомендуют использовать как вспомогательный инструмент для оперативного информирования об авариях, отключении воды или организации субботников. Для принятия стратегических решений требуются либо физические подписи на бумаге, либо авторизация через официальные государственные системы электронного голосования.

Деятельность Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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