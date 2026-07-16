Граница стала непреодолимым рубежом: долги водителей иностранных авто начнут взыскивать принудительно

В Жетысуской области запустили систему взыскания административных штрафов с водителей автомобилей, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Ранее установить владельцев иностранных машин и вручить им предписания об оплате было затруднительно. В результате многие нарушители покидали территорию Казахстана, не погасив задолженность.

Для устранения этой проблемы прокуратура и государственные органы наладили межгосударственный обмен данными и внедрили единый алгоритм действий. Теперь процесс выглядит так: после фиксации нарушения прокуратура устанавливает владельца авто и оформляет предписание. Документ вручается нарушителю при его следующем пересечении государственной границы. Если сумма не будет оплачена, полиция примет меры по принудительному взысканию.

Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова поясняет, что автоматизация обмена данными между ведомствами и соседними государствами позволяет перевести процесс взыскания из разряда случайных в системный, что исключает возможность бесконтрольного выезда нарушителя из страны.

Результаты внедрения системы

По данным прокуратуры, механизм уже позволил привлечь к ответственности более 400 владельцев инотранспортных средств, которые превысили скорость. Общая сумма назначенных штрафов достигла 28 млн тенге.

На текущий момент фактически взыскано свыше 1 млн тенге с владельцев 33 автомобилей.

Экспертный комментарий: "Важно понимать, что вручение предписания на границе является процессуальным действием, которое фиксирует факт уведомления лица о нарушении. Это создает правовую основу для дальнейшего принудительного взыскания через судебные органы или блокировку определенных операций, если законодательство об этом предусматривает", — отметила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.