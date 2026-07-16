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Люкс за государственные деньги: конфискованные авто Перизат Кайрат сменили владельцев

Мир

Департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Шымкент стал владельцем электромобиля Mercedes-Benz EQE 500 4matic (2023 года выпуска), конфискованного у экс-активистки Перизат Кайрат. Как сообщили в Министерстве финансов, автомобиль был передан госоргану по результатам закрытого аукциона, прошедшего 9 июля 2026 года.

Лимузин "Мерседес"
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимузин "Мерседес"

Ранее другие транспортные средства из имущества осужденной были распределены между силовыми структурами: внедорожник Lexus LX 600 перешел в собственность Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), а седан Mercedes-Benz S450 и кроссовер Haval H6 GT — Департаменту полиции Астаны.

Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин поясняет, что передача конфискованного имущества государственным органам через специализированные торги или приказы является законным механизмом использования активов, изъятых в пользу государства.

Судьба элитной недвижимости и ценностей остается неясной

Вопрос о местонахождении недвижимости Перизат Кайрат в столичных ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк жайлау", "Sensata Plaza" и коттеджа в "Vela Village" остается открытым. Департамент госимущества и приватизации Астаны заявил, что не располагает данными об этих объектах, так как учет конфискованного жилья ведут местные исполнительные органы (акиматы).

Аналогичная ситуация сложилась с ювелирными украшениями, брендовой одеждой и техникой, изъятыми при обысках. Несмотря на то, что приговор суда вступил в законную силу 24 сентября 2025 года, документы о передаче этих ценностей в Департамент госимущества не поступали. По закону данное имущество должно быть реализовано судебными исполнителями для возмещения ущерба потерпевшим.

"Отсутствие передачи изъятых ценностей на баланс государственного органа в течение года после вступления приговора в силу может свидетельствовать о проблемах на этапе исполнения судебного решения или сложности оценки специфических активов, таких как люксовые бренды и украшения", — отметил юрист по государственным закупкам Алексей Никитин.

Распределение средств от конфискации

Средства, полученные от продажи имущества Перизат Кайрат, будут направлены в республиканский бюджет, а не в Специальный государственный фонд по возврату незаконных активов. Это связано с юридической квалификацией преступлений: Спецфонд аккумулирует средства только по коррупционным статьям, в то время как Кайрат осуждена за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег.

Контекст дела

25 июля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаеву виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Перизат приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать — к 7 годам. Суд также запретил им заниматься благотворительной деятельностью.

Общий материальный ущерб, который осужденные должны возместить 50 потерпевшим в солидарном порядке, составил 1 582 649 591 тенге. Следствие установило, что пожертвования, предназначенные в том числе для пострадавших от паводков и жителей Палестины, тратились на приобретение предметов роскоши и отдых за рубежом.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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