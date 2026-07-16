Миллионы детей под ударом: решение по школам в Казахстане спровоцировало жесткий конфликт

Министерство просвещения Казахстана отклонило критику бывшего депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова относительно передачи школ под управление районных акиматов. Экс-депутат назвал этот шаг "самым провальным решением года", который затронет 4 млн школьников.
В ведомстве заявили, что административные изменения не влияют на стандарты обучения и содержательную часть образовательного процесса. По данным министерства, ключевые функции остаются в ведении центрального аппарата и областных управлений образования.
Политолог Антон Кудрявцев отмечает, что конфликт вокруг управления школами отражает классическое противоречие между стремлением к децентрализации управления и риском потери единого контроля над качеством услуг.
Минпросвещения уточнило, какие именно процессы остаются под его контролем и контролем областных органов, несмотря на передачу школ в районы:
Асхат Аймагамбетов в своих заявлениях упрекнул государственные органы в чрезмерном внимании к бюджетным и налоговым вопросам, из-за чего, по его мнению, игнорируются проблемы образования и здоровья населения.
"Перенос административных функций на уровень районов часто воспринимается как способ снять ответственность с центра, однако без четкого механизма финансирования и контроля это может привести к разрыву в качестве образования между разными районами", — отметил политолог Сергей Миронов.
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