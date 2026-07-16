Спустя восемь лет: Батумский терминал возобновил поставки авиакеросина в Казахстан

Батумский нефтяной терминал (БНТ) возобновил перевалку авиакеросина в Казахстан спустя восемь лет. Об этом сообщает компания "КазТрансОйл".

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

На данный момент терминал принял первую партию топлива марки JET A1 производства европейских НПЗ объемом 10 тыс. тонн. Груз доставлен морским транспортом по Черному морю и ожидает отправки в Казахстан железнодорожными цистернами.

Логистическая схема предполагает использование Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Возврат к работе с авиационным керосином расширяет номенклатуру грузов БНТ, который также обрабатывает сырую нефть, мазут, дизельное топливо, бензин и сжиженные углеводородные газы.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что возобновление операций с конкретными видами топлива позволяет компании диверсифицировать грузопоток, однако итоговый эффект для выручки будет зависеть от регулярности поставок и объемов контрактов с европейскими заводами.

Транзитные показатели и инфраструктура

БНТ выступает опорным пунктом для поставок нефтепродуктов из Европы в Республику Казахстан. По данным компании, за первое полугодие 2026 года общий объем перевалки нефтеналивных грузов через терминал составил порядка 725 тыс. тонн.

"Использование Среднего коридора для доставки авиакеросина снижает зависимость от традиционных маршрутов, но создает дополнительную нагрузку на перегрузочные узлы, где требуется высокая скорость обработки грузов для сохранения рентабельности", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

риск-менеджер Илья Гусев