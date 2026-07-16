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Сырный рынок может содрогнуться: греческий бизнес нашел в Казахстане условия для мощного рывка

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Греческая компания Desserta Hellas рассматривает возможность локализации производства сыров и молочных продуктов в Казахстане. Статус проекта на данный момент — стадия переговоров и обсуждения перспектив реализации.

Сыр Тильзитер
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр Тильзитер

Представители компании Афанасиос Платаниас и Йозеф Браунсхофер обсудили детали проекта с министром сельского хозяйства Айдаромбеком Сапаровым. Стороны затронули вопросы обеспечения сырьем и возможности выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что переход от обсуждения намерений к фактическим инвестициям потребует анализа структуры затрат на оборудование и сырьевой базы в конкретном регионе.

Ресурсная база и господдержка

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране работают 182 молокоперерабатывающих предприятия и 64 завода по производству сыров. Общая мощность этих мощностей составляет около 2,7 млн тонн молока в год.

Для привлечения инвесторов государство предлагает следующие механизмы поддержки:

  • возмещение до 25% инвестиционных затрат;
  • субсидии на закуп сырья для глубокой переработки;
  • льготное финансирование оборотных средств под 5% годовых;
  • субсидирование процентных ставок по кредитам.

Экспертный комментарий: "Разрыв между заявленным интересом компании и реальным запуском завода часто определяет объем доступного льготного финансирования и фактическая стоимость заемного капитала после вычета субсидий", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Торговый контекст

Развитие промышленного сотрудничества происходит на фоне роста торговли. По сведениям Минсельхоза, товарооборот агропродукции между Казахстаном и Грецией по итогам 2025 года увеличился на 12% относительно предыдущего года.

Министр сельского хозяйства подтвердил готовность ведомства оказать содействие в реализации проекта. Ранее в секторе была зафиксирована сделка по созданию совместного с Германией завода "Милх" стоимостью 7,2 млрд тенге.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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