Деньги из отходов: решение правительства Казахстана изменило судьбу городских свалок

Правительство Казахстана планирует запуск трех заводов по энергетической утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в крупнейших городах страны. Суммарные инвестиции в проекты оцениваются в 293,3 миллиарда тенге. Премьер-министр Олжас Бектенов установил двунедельный срок для подготовки и утверждения итогового Соглашения об инвестициях.
Проекты базируются на технологии Waste-to-energy, которая позволяет преобразовывать мусор в электричество. Для обеспечения рентабельности таких предприятий в Казахстане установлен специальный тариф на вырабатываемую электроэнергию — до 55 тенге за 1 кВт/ч.
Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что фиксированный тариф является основным механизмом возврата инвестиций в подобные проекты, так как он гарантирует минимальную доходность электростанции независимо от рыночных колебаний цен на энергию.
Всего три завода будут перерабатывать 4,5 тысячи тонн отходов в сутки и выдавать в сеть 134 МВт электроэнергии.
Распределение мощностей и финансирования выглядит следующим образом:
Параллельно с мегапроектами обсуждается строительство малых заводов мощностью от 250 до 500 тонн в сутки для нужд регионов. Аналогичные решения сейчас прорабатываются для Актобе, Караганды и Атырау.
"Разница между проектной мощностью и фактическим выпуском энергии будет зависеть от калорийности поступающего мусора. Если состав отходов изменится, реальная генерация может оказаться ниже расчетных 134 МВт", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.
На текущий момент проекты находятся в стадии строительства или финального согласования условий. Премьер-министр поручил Министерству экологии и профильным ведомствам ускорить бюрократические процедуры, чтобы избежать задержек в запуске объектов.
Технологическим партнером выступает китайская корпорация China Tianying Inc., имеющая опыт работы в 30 странах. В целом товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам прошлого года составил 48 млрд долларов, а количество совместных проектов достигло 77 с общим объемом инвестиций 13,3 млрд долларов.
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