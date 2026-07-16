Деньги из отходов: решение правительства Казахстана изменило судьбу городских свалок

Правительство Казахстана планирует запуск трех заводов по энергетической утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в крупнейших городах страны. Суммарные инвестиции в проекты оцениваются в 293,3 миллиарда тенге. Премьер-министр Олжас Бектенов установил двунедельный срок для подготовки и утверждения итогового Соглашения об инвестициях.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод по производству выбросов CO2

Проекты базируются на технологии Waste-to-energy, которая позволяет преобразовывать мусор в электричество. Для обеспечения рентабельности таких предприятий в Казахстане установлен специальный тариф на вырабатываемую электроэнергию — до 55 тенге за 1 кВт/ч.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что фиксированный тариф является основным механизмом возврата инвестиций в подобные проекты, так как он гарантирует минимальную доходность электростанции независимо от рыночных колебаний цен на энергию.

Параметры и стоимость объектов

Всего три завода будут перерабатывать 4,5 тысячи тонн отходов в сутки и выдавать в сеть 134 МВт электроэнергии.

Распределение мощностей и финансирования выглядит следующим образом:

Алматы: строительство ведется совместно с Junxin Environmental Protection. Мощность — 2000 тонн отходов в сутки (730 тыс. тонн в год), выработка — 60 МВт. Инвестиции: 145,5 млрд тенге.

строительство ведется совместно с Junxin Environmental Protection. Мощность — 2000 тонн отходов в сутки (730 тыс. тонн в год), выработка — 60 МВт. Инвестиции: 145,5 млрд тенге. Астана: проект реализует компания EAST HOPE. Мощность — 1500 тонн в сутки (550 тыс. тонн в год), выработка — 50 МВт. Инвестиции: 94,4 млрд тенге.

проект реализует компания EAST HOPE. Мощность — 1500 тонн в сутки (550 тыс. тонн в год), выработка — 50 МВт. Инвестиции: 94,4 млрд тенге. Шымкент: объект возводится с Shaanxi Construction Engineering Kazakhstan. Мощность — 1000 тонн в сутки (360 тыс. тонн в год), выработка — 24 МВт. Инвестиции: 54 млрд тенге.

Параллельно с мегапроектами обсуждается строительство малых заводов мощностью от 250 до 500 тонн в сутки для нужд регионов. Аналогичные решения сейчас прорабатываются для Актобе, Караганды и Атырау.

"Разница между проектной мощностью и фактическим выпуском энергии будет зависеть от калорийности поступающего мусора. Если состав отходов изменится, реальная генерация может оказаться ниже расчетных 134 МВт", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Статус реализации и риски

На текущий момент проекты находятся в стадии строительства или финального согласования условий. Премьер-министр поручил Министерству экологии и профильным ведомствам ускорить бюрократические процедуры, чтобы избежать задержек в запуске объектов.

Технологическим партнером выступает китайская корпорация China Tianying Inc., имеющая опыт работы в 30 странах. В целом товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам прошлого года составил 48 млрд долларов, а количество совместных проектов достигло 77 с общим объемом инвестиций 13,3 млрд долларов.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

риск-менеджер Илья Гусев