Списали миллиарды за один день: масштабное решение в Казахстане обнулило долги тысяч людей

В Казахстане впервые применили механизм административной амнистии. По данным Polisia. kz, от уплаты штрафов освободили около 590 тысяч человек. В общей сложности прекращено исполнение более 1,3 млн взысканий, общая сумма которых превысила 22 млрд тенге.

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Основная доля списанных штрафов пришлась на нарушения правил дорожного движения. Фактические показатели превысили предварительные прогнозы МВД: ранее ожидалось, что мера затронет 500 тысяч граждан и более 1 млн штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге.

Ограничения и ответственность

Председатель комитета административной полиции Мурат Кабденов уточнил, что данная инициатива носит разовый характер. Амнистия не создает прецедента для будущих правонарушений.

Экспертный комментарий: "Важно различать амнистию как разовое прощение взыскания и системное изменение законодательства. Повторные нарушения будут квалифицироваться и наказываться в полном объеме согласно действующим нормам закона", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Помимо ведомственных штрафов МВД, процедура затронула и финансовый сектор. По линии Министерства финансов амнистия может охватить 2370 человек, а сумма списаний составит 298,4 млн тенге.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова