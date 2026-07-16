Списали миллиарды за один день: масштабное решение в Казахстане обнулило долги тысяч людей

В Казахстане впервые применили механизм административной амнистии. По данным Polisia. kz, от уплаты штрафов освободили около 590 тысяч человек. В общей сложности прекращено исполнение более 1,3 млн взысканий, общая сумма которых превысила 22 млрд тенге.
Основная доля списанных штрафов пришлась на нарушения правил дорожного движения. Фактические показатели превысили предварительные прогнозы МВД: ранее ожидалось, что мера затронет 500 тысяч граждан и более 1 млн штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге.
Председатель комитета административной полиции Мурат Кабденов уточнил, что данная инициатива носит разовый характер. Амнистия не создает прецедента для будущих правонарушений.
Экспертный комментарий: "Важно различать амнистию как разовое прощение взыскания и системное изменение законодательства. Повторные нарушения будут квалифицироваться и наказываться в полном объеме согласно действующим нормам закона", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Помимо ведомственных штрафов МВД, процедура затронула и финансовый сектор. По линии Министерства финансов амнистия может охватить 2370 человек, а сумма списаний составит 298,4 млн тенге.
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