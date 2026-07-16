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Списали миллиарды за один день: масштабное решение в Казахстане обнулило долги тысяч людей

Мир

В Казахстане впервые применили механизм административной амнистии. По данным Polisia. kz, от уплаты штрафов освободили около 590 тысяч человек. В общей сложности прекращено исполнение более 1,3 млн взысканий, общая сумма которых превысила 22 млрд тенге.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Основная доля списанных штрафов пришлась на нарушения правил дорожного движения. Фактические показатели превысили предварительные прогнозы МВД: ранее ожидалось, что мера затронет 500 тысяч граждан и более 1 млн штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге.

Ограничения и ответственность

Председатель комитета административной полиции Мурат Кабденов уточнил, что данная инициатива носит разовый характер. Амнистия не создает прецедента для будущих правонарушений.

Экспертный комментарий: "Важно различать амнистию как разовое прощение взыскания и системное изменение законодательства. Повторные нарушения будут квалифицироваться и наказываться в полном объеме согласно действующим нормам закона", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Помимо ведомственных штрафов МВД, процедура затронула и финансовый сектор. По линии Министерства финансов амнистия может охватить 2370 человек, а сумма списаний составит 298,4 млн тенге.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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