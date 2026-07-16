Казахстан опустился на 56-е место в мировом рейтинге скорости мобильного интернета

Казахстан за последние шесть месяцев опустился с 50-го на 56-е место в глобальном рейтинге скорости мобильного интернета, составленном сервисом Ookla. Текущая медианная скорость в стране составляет 88,11 Мбит/с, что ниже среднемирового показателя в 113 Мбит/с. Лидерами списка остаются ОАЭ, Катар и Кувейт.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Современная гостиная с Wi-Fi роутером

Несмотря на падение в мировом списке, Казахстан сохраняет преимущество перед соседями по Центральной Азии. Скорость интернета в Узбекистане зафиксирована на уровне 61,03 Мбит/с, в Кыргызстане — 51,56 Мбит/с. Однако разрыв с Узбекистаном сократился: если в январе разница составляла 47,73 Мбит/с, то к июлю она уменьшилась до 27 Мбит/с.

Инфраструктурные проблемы и стоимость связи

Аргумент о большой территории страны как главной причине низких показателей эксперты считают необоснованным. В качестве примера приводится Бразилия: при большей площади территории эта страна в мае занимала пятое место в мире по медианной скорости мобильного интернета.

Параллельно с техническим отставанием фиксируется рост стоимости услуг. Пользователи стали чаще отказываться от мобильного интернета из-за повышения цен на тарифы. При этом рост доходов операторов не привел к улучшению качества связи при пиковых нагрузках.

"Техническая неспособность сетей выдерживать нагрузку во время массовых мероприятий при одновременном росте тарифов указывает на дисбаланс между коммерческой политикой операторов и реальными инвестициями в модернизацию оборудования", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.