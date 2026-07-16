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Миллиарды тенге в бетон: китайские инвестиции в Алматинской области предопределили новый масштаб

Мир

В Карасайском районе Алматинской области запущен завод по производству товарного бетона и металлоконструкций. Предприятие создано за счет инвестиций китайских партнеров, общий объем которых составил 4,7 млрд тенге.

Промышленный манометр на нефтеперерабатывающем заводе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Промышленный манометр на нефтеперерабатывающем заводе

Проектная мощность завода рассчитана на выпуск 300 тыс. куб. м бетона и 10 тыс. тонн металлоконструкций в год. Аналогичный объем в 10 тыс. единиц предусмотрен для модульных зданий и контейнеров, а также для сэндвич-панелей и профнастила. Дополнительно линия предполагает выпуск 40 млн единиц тротуарной плитки и цементных блоков, окон и дверей.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что запуск производства с одновременным стартом процессов в период строительства указывает на попытку компании максимально сократить срок окупаемости инвестиций и быстро выйти на операционный поток.

Логистика и сбыт

По данным акимата, распределение продукции выглядит следующим образом: 60% товаров поставляется на рынок Алматы и Алматинской области, остальные 40% уходят в Шымкент и западные регионы Казахстана. Компания уже получает заказы из Узбекистана и Кыргызстана, что свидетельствует о намерении выйти на экспорт.

Экспертный комментарий: "Ориентация на экспорт в Центральную Азию на начальном этапе может создать риски волатильности выручки, так как внешние рынки сильнее зависят от транспортных расходов и таможенных режимов, чем внутренний рынок региона", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Кадры и сроки

Строительство объекта велось с марта по декабрь 2025 года. На предприятии трудоустроены более 80 человек, из которых 50 — местные жители. Еще 20 сотрудников привлечены в качестве специалистов для обучения персонала и внедрения технологий.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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