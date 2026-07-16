Городской транспорт больше не будет прежним: Павлодар направил миллиарды на обновление парка

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Мир

В Павлодаре выделят 3,4 млрд тенге на закупку новых трамваев. Средства поступят в АО "Трамвайное управление города Павлодара" имени Д. Д. Махмудова через увеличение уставного капитала предприятия.

Ремонт трамвайных путей на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт трамвайных путей на улице

Согласно решению единственного акционера от 10 июля 2026 года, капитал компании увеличат на 3,5 млрд тенге путем выпуска 3,5 млн простых акций. Основная часть суммы — 3,4 млрд тенге — пойдет на приобретение подвижного состава. Оставшиеся 92 млн тенге направят в резерв для модернизации инфраструктуры и техники предприятия.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что увеличение уставного капитала через выпуск акций является механизмом докапитализации, однако для жителей города важнее будет график фактических поставок вагонов и их технические характеристики.

Управление и контроль

Реализацией решения занимаются отдел государственных активов и закупок города Павлодара, а также отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Контроль за процессом возложен на заместителя акима города Ануарбека Аманова.

Предприятие должно зарегистрировать новые акции в государственном органе, надзирающем за рынком ценных бумаг.

Региональный экономист Валерий Козлов указывает, что смена собственника предприятия в начале 2026 года — переход из состава СПК "Павлодар" в коммунальную собственность области, а затем города — была необходимым условием для прямого финансирования закупа техники из городского бюджета.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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