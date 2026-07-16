Городской транспорт больше не будет прежним: Павлодар направил миллиарды на обновление парка

В Павлодаре выделят 3,4 млрд тенге на закупку новых трамваев. Средства поступят в АО "Трамвайное управление города Павлодара" имени Д. Д. Махмудова через увеличение уставного капитала предприятия.

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Согласно решению единственного акционера от 10 июля 2026 года, капитал компании увеличат на 3,5 млрд тенге путем выпуска 3,5 млн простых акций. Основная часть суммы — 3,4 млрд тенге — пойдет на приобретение подвижного состава. Оставшиеся 92 млн тенге направят в резерв для модернизации инфраструктуры и техники предприятия.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что увеличение уставного капитала через выпуск акций является механизмом докапитализации, однако для жителей города важнее будет график фактических поставок вагонов и их технические характеристики.

Управление и контроль

Реализацией решения занимаются отдел государственных активов и закупок города Павлодара, а также отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Контроль за процессом возложен на заместителя акима города Ануарбека Аманова.

Предприятие должно зарегистрировать новые акции в государственном органе, надзирающем за рынком ценных бумаг.

Региональный экономист Валерий Козлов указывает, что смена собственника предприятия в начале 2026 года — переход из состава СПК "Павлодар" в коммунальную собственность области, а затем города — была необходимым условием для прямого финансирования закупа техники из городского бюджета.