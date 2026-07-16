В учебниках нашли сотни ошибок: решение властей Казахстана изменит подготовку к урокам

Министерство просвещения РК приостановило утверждение перечня школьной литературы. Причиной стали результаты дополнительной экспертизы, в ходе которой в пособиях обнаружили более 700 дефектов и замечаний различного характера.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школьная доска

Проверка материалов прошла по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. О выявленных недочетах сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры Аида Балаева. Сейчас ведомство совместно с издательствами занимается исправлением ошибок.

Сроки замены литературы

Процесс обновления учебников распределили по этапам в зависимости от классов и предметов:

До 30 августа 2026 года: заменят книги для 3-х классов (казахский и русский языки, математика, познание мира, литературное чтение, музыка) и учебники по всемирной истории для 7-х классов.

заменят книги для 3-х классов (казахский и русский языки, математика, познание мира, литературное чтение, музыка) и учебники по всемирной истории для 7-х классов. До 1 января 2027 года: обновят литературу для 4-х и 9-х классов.

обновят литературу для 4-х и 9-х классов. До 1 апреля 2027 года: заменят пособия для 8-х классов.

"Установленные сроки замены книг растянуты на почти два года, что создает временной разрыв между выявлением ошибок и фактическим получением исправленных версий в классах", — отметил политолог Сергей Миронов.

Механизм закупа и распределения

Педагоги уже определили необходимые материалы через электронную платформу Etandau.gov.kz. Эти данные легли в основу заявок акиматов, которые были направлены в издательства.

Одновременно в регионах закупают дополнительные книги для остальных классов. Это связано с ежегодным приростом числа учеников и плановым обновлением библиотечных фондов.