В учебниках нашли сотни ошибок: решение властей Казахстана изменит подготовку к урокам

Министерство просвещения РК приостановило утверждение перечня школьной литературы. Причиной стали результаты дополнительной экспертизы, в ходе которой в пособиях обнаружили более 700 дефектов и замечаний различного характера.
Проверка материалов прошла по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. О выявленных недочетах сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры Аида Балаева. Сейчас ведомство совместно с издательствами занимается исправлением ошибок.
Процесс обновления учебников распределили по этапам в зависимости от классов и предметов:
"Установленные сроки замены книг растянуты на почти два года, что создает временной разрыв между выявлением ошибок и фактическим получением исправленных версий в классах", — отметил политолог Сергей Миронов.
Педагоги уже определили необходимые материалы через электронную платформу Etandau.gov.kz. Эти данные легли в основу заявок акиматов, которые были направлены в издательства.
Одновременно в регионах закупают дополнительные книги для остальных классов. Это связано с ежегодным приростом числа учеников и плановым обновлением библиотечных фондов.
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