Квартиры превратились в сырые подвалы: жителей Туркестана вынудили переехать в прихожие

Жители новых пятиэтажных домов в Туркестане заявляют о низком качестве строительства государственного жилья. В квартирах, которые получили малообеспеченные, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, зафиксированы протечки потолков, трещины в стенах и неисправность электропроводки.
Проблемы обнаружились спустя месяц после заселения новоселов в июне. Жители верхних этажей сообщают, что вода просачивается сквозь перекрытия даже в отсутствие осадков, а штукатурка осыпается. По словам жительницы города Гульданы Усиновой, вода стекает прямо на пол, несмотря на многодневную жару и отсутствие дождей.
Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что протечки в новых домах часто свидетельствуют не просто о локальном дефекте, а о нарушении технологии гидроизоляции кровли или систем водоотведения на этапе строительства.
Представители местных исполнительных органов подтвердили наличие дефектов. Заместитель руководителя отдела строительства Туркестана Даурен Мауленов сообщил, что протечки кровли стали следствием сильных дождей. По его словам, отдел строительства провел фото- и видеофиксацию нарушений.
На текущий момент ситуация выглядит так:
Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова указывает, что обещание завершить работы за несколько дней при наличии системных трещин в стенах может быть избыточным оптимизмом, так как полноценное устранение протечек кровли требует тщательной проверки всего контура гидроизоляции.
Ежемесячная плата за квартиры составляет 17 600 тенге. Жильцы утверждают, что ранее обращались в различные инстанции, однако решение проблемы затянулось, из-за чего некоторые семьи вынуждены спать в прихожих, избегая зон протечек.
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