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Закончились все доступные номерные знаки: МВД Казахстана пересмотрело систему кодировки для транспорта

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Министерство внутренних дел Казахстана обновило правила выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ). Изменения вступят в силу в конце июля 2026 года.

Центр города Астана в Казахстане
Фото: flickr.com by Кен и Ньетта, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Центр города Астана в Казахстане

Расширение серий для мототранспорта и прицепов

МВД увеличило количество буквенных комбинаций для номеров, которые получают иностранные граждане, лица без гражданства и компании с иностранным участием. Обновление касается только владельцев мототранспорта, прицепов и полуприцепов.

Ранее для этой категории использовались две серии — H и F, которые начали заканчиваться из-за роста числа регистраций. Теперь список расширен до шести вариантов: H, F, G, I, J и K.

Для легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих иностранцам, порядок выдачи номеров не меняется — для них остается серия F.

Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова отмечает, что расширение литер позволяет избежать коллапса в системе регистрации при растущем потоке иностранных владельцев спецтранспорта.

Юридический статус кодов новых областей

Второй блок поправок закрепляет статус цифровых кодов регионов, созданных в 2022 году. До настоящего времени в приложении к приказу МВД коды 18, 19 и 20 числились резервными, хотя фактически уже использовались.

Теперь эти обозначения официально закреплены за соответствующими областями:

  • 18 — область Абай;
  • 19 — область Жетысу;
  • 20 — область Улытау.

Экспертный комментарий: "Приведение нормативной базы в соответствие с фактическим административным делением страны устраняет правовые коллизии при регистрации транспорта в новых областях", — отметил политолог Владимир Орлов.

Помимо технических правок, в документе уточнили терминологию: формулировка "иностранцы" заменена на "иностранные граждане" для соответствия законодательству РК.

Контроль за внедрением правил возложен на заместителя министра внутренних дел. Комитет административной полиции готовит документ к официальной публикации.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова, политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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